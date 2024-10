Blesser les gens, blesser les gens. Ce principe devrait guider la politique publique

Blesser les gens, blesser les gens. Bien que cette expression soit parfois invoquée pour excuser un mauvais comportement, certains soutiennent qu’elle devrait guider la politique publique.

Un dévastateur article de Pro Publica la semaine dernière raconte l’histoire de deux adolescents du Wisconsin, Maylia et Jack. À l’âge de 15 ans, Maylia Sotelo a été accusée d’homicide – à l’âge adulte – pour avoir fourni du fentanyl à Jack McDonough, qui en est décédé.

La police surveillait Maylia depuis des mois avant qu’elle ne vende la dose mortelle à Jack. Il s’avère qu’elle était l’un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. La mère en deuil de Jack voulait savoir pourquoi les autorités ne l’avaient pas arrêtée plus tôt. Au niveau le plus élémentaire, la réponse est qu’ils savaient que s’ils ne montaient pas un dossier sérieux contre elle, elle ne subirait aucune véritable punition en tant que mineure – nous avons abandonné le recours à la détention pour mineurs ces dernières années – et serait probablement revenez au marché en un rien de temps.

Mais le véritable échec du système dans cette affaire n’est pas un échec de l’application de la loi. C’est un échec du système de protection de l’enfance. La description dans l’article de l’histoire de Maylia avec les services de protection de l’enfance est épouvantable. Par Pro Publica:

« Avant que Maylia ait un an, le CPS a documenté que sa mère avait fait une overdose de cocaïne et d’Adderall avec sept enfants chez elle. Quand elle avait 5 ans, un appelant a dit à l’agence que la mère de Maylia était « défoncée comme un cerf-volant » et que son petit ami était violent. L’année suivante, un journaliste mandaté a alerté le CPS qu’il n’y avait « absolument pas de nourriture à la maison » et que les enfants avaient vu leur mère consommer de l’héroïne.

L’article continue, documentant les abus sexuels et les abus physiques de la part de la mère de Maylia et d’autres personnes vivant dans leur maison, totalisant jusqu’à 20 références aux services de protection de l’enfance. Les enquêtes n’ont abouti à rien, les appels pour parler avec la mère de Maylia ont abouti sur la messagerie vocale. Et « le personnel a clos dossier après dossier ». A 14 ans, alors que sa mère semblait avoir des hallucinations régulières, CPS finit par placer la jeune fille chez sa grand-mère puis chez sa sœur aînée, où elle apprend le métier du trafic de drogue.

Que Maylia ait fini par consommer et vendre de la drogue n’est guère surprenant. Dans de récents cas de fusillades dans des écoles au Wisconsin et en Géorgie, les procureurs ont inculpé les parents ainsi que les auteurs. Peu importe qu’il semble illogique d’accuser l’enfant en tant qu’adulte et ensuite les parents. Nous recherchons désespérément quelqu’un pour être tenu responsable. Nous recherchons les adultes — les adultes qui n’ont pas compris les panneaux d’avertissement, les adultes qui ont fourni les armes. Mais il faudrait aussi rechercher les adultes qui auraient pu intervenir.

Dans le cas de Colt Gray, qui a tué quatre personnes au lycée Apalachee en Géorgie en août, les signes indiquant qu’il vivait dans un foyer violent et négligent étaient évidents tant pour les voisins que pour les proches. Sa mère, selon le Atlanta Journal-Constitution, avait été arrêté plusieurs fois pour des accusations de violence domestique, de possession de drogue, de dommages matériels et d’infractions au code de la route. Elle a récemment été arrêtée pour maltraitance envers les personnes âgées, pour avoir collé sa propre mère sur une chaise et volé son téléphone. Sa sœur a déclaré que Colt « implorait de l’aide de tout le monde autour de lui ». Où, pourrait-on se demander, étaient les services de protection de l’enfance ?

Ou qu’en est-il du cas de Lisa Montgomery, qui a été exécutée en décembre 2021 pour le meurtre 17 ans plus tôt de Bobbie Joe Stinnett, qui a été étranglée à mort, le ventre tranché et son bébé retiré ? Il ne fait aucun doute que Montgomery était responsable, mais le histoires de l’enfance de Montgomery laissent peu de place à la question de savoir comment Montgomery est devenue la personne qu’elle est devenue. Sa mère lui refusait de manger lorsqu’elle était bébé et sa bouche était si souvent recouverte de ruban adhésif qu’elle a appris à ne pas pleurer. Elle a été frappée avec des ceintures et des balais et laissée dehors nue dans des températures glaciales pendant de longues périodes. Son beau-père la violait régulièrement et invitait des amis à la violer également.

Il y a des crimes pour lesquels nous n’aurons jamais d’explication, et des gens qui commettent simplement des actes horribles bien qu’ils soient issus de familles décentes et qu’ils soient aimés et pris en charge par leurs amis et leurs proches. Mais il y a aussi des tragédies dont on peut facilement comprendre les racines quand on creuse juste sous la surface, des gens qui subissent tellement de traumatismes qu’ils sombrent dans de graves maladies mentales, voire dans la psychose.

Nous avons une responsabilité envers des enfants comme Maylia, Lisa et Colt, non seulement parce qu’ils souffrent, mais aussi parce que le potentiel de dommages collatéraux liés aux abus dont ils sont victimes est énorme. La prochaine fois, nous demanderons : « Où étaient les adultes ? nous ne devrions pas seulement nous tourner vers les parents, mais aussi vers les amis et les voisins, les médecins, les enseignants, les forces de l’ordre et les services de protection de l’enfance. Nous avons tous une responsabilité.

Naomi Schaefer Riley est chercheuse principale à l’American Enterprise Institute, contributrice de Deseret News et auteur de «Aucun moyen de traiter un enfant : comment le système de placement familial, les tribunaux de la famille et les militants raciaux détruisent des vies de jeunes», entre autres livres.