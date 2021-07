Après que la diffusion de NBC Sports a montré une carte de la Chine sans Taïwan et la mer de Chine méridionale – deux territoires contestés de la Chine – le consulat général de Chine à New York s’est adressé aux médias sociaux pour protester contre cette décision.

« Utiliser une mauvaise carte de la Chine est un vrai manque de bon sens », a écrit le Consulat général sur Twitter et Instagram. « La politisation du sport et la violation de l’esprit de la Charte olympique ne feront que nuire aux Jeux olympiques et aux relations entre les peuples chinois et américain. »

Dans une déclaration officielle chinoise, le consulat général est allé plus loin, accusant NBC d’avoir blessé « la dignité et les émotions du peuple chinois ».

« Nous exhortons la NBC à reconnaître la gravité de ce problème et à prendre des mesures pour corriger l’erreur », a-t-il ajouté. la déclaration a déclaré, avertissant que « tente d’utiliser les Jeux Olympiques pour jouer des ‘trucs’ politiques et [for] l’auto-promotion pour atteindre des objectifs ultérieurs ne réussira jamais.

Le journal chinois Global Times a également condamné l’affichage de la carte de NBC dans un éditorial samedi, affirmant que, « Pendant longtemps, NBC a été vicieux envers la Chine », et signalant d’autres exemples de ce qu’il prétend être un parti pris anti-chinois, y compris le diffuseur japonais NHK faisant référence à la « Taipei chinois » équipe olympique comme « Taïwan. »

« En général, nous devons garder les yeux ouverts. Nous espérons que les experts sur les questions olympiques pourront activement se joindre à nous pour évaluer les divers actes suspects signalés par les internautes en temps opportun », conclut le journal, accusant « Forces japonaises » de « tenter de profiter des Jeux olympiques pour se livrer à des complots politiques » et joue « sales trucs ».

NBC, le diffuseur américain officiel des Jeux olympiques de Tokyo 2020, n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters sur la question.

Bien que Taïwan ait recherché un niveau d’indépendance et d’autonomie par rapport à la Chine continentale, Pékin maintient que l’île est toujours un territoire chinois.

Les États-Unis n’ont pas officiellement reconnu Taïwan en tant que pays indépendant, mais n’ont pas non plus caché leur soutien apparent à l’indépendance de Taïwan. L’administration du président Joe Biden a intensifié sa diplomatie avec Taïwan – mettant encore plus à rude épreuve les relations de Washington avec Pékin – avec une délégation officieuse de diplomates américains en visite sur l’île en avril malgré la politique officielle des États-Unis de travailler avec Taïwan uniquement via la Chine continentale.

Fin juin, le président chinois Xi Jinping a appelé à « la réunification complète de la patrie » et « résoudre la question de Taiwan », exprimant son soutien à « brisant résolument tous les complots sur l’indépendance de Taiwan ». Xi a également mis en garde les pays étrangers contre toute tentative de « intimider, opprimer ou soumettre » Chine, affirmant que l’époque où sa nation était intimidée par des puissances étrangères était « parti pour toujours. »

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont également été élevées en raison de différends sur la mer de Chine méridionale, qui était également absente de la carte de la Chine de NBC.

Après que le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré ce mois-ci que les États-Unis se tenaient aux côtés des opposants chinois dans le différend sur le territoire de la mer de Chine méridionale, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, l’a appelé « extrêmement irresponsable de la part des États-Unis de provoquer délibérément une controverse sur la souveraineté territoriale et les droits maritimes en mer de Chine méridionale » et à « semer la discorde entre la Chine et les pays de l’ANASE ».

