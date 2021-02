Blessées par les verrouillages, les petites entreprises californiennes poussent à rappeler le gouverneur

LOS ANGELES – Alexandra et Daniela Del Gaudio n’avaient jamais assisté à un rassemblement politique auparavant, encore moins pour protester contre un verrouillage du coronavirus et rappeler le gouverneur Gavin Newsom. Mais les choses avaient changé dans la vie des sœurs depuis l’ouverture du Wild Plum, un espace de yoga et de bien-être, en 2018.

La Californie a été l’un des premiers États à avoir été verrouillé au printemps dernier, et elle émerge maintenant d’un deuxième verrouillage, qui a commencé en décembre. Ce stop-start-stop a créé une vague de colère contre M. Newsom, un démocrate dans la troisième année de son premier mandat, qui alimente de plus en plus un mouvement pour le rappeler de ses fonctions dans l’un des plus bleus des États bleus.

Les petites entreprises à travers le pays ont souffert de fermetures qui semblent parfois éclater aussi soudainement que les flambées du coronavirus lui-même. Les restaurants, les gymnases, les dépanneurs et les spas ont fermé, certains après avoir essayé de s’y accrocher pendant des mois.

La douleur en Californie a été aiguë. Près de 40000 petites entreprises avaient fermé dans l’État en septembre – plus que dans tout autre État depuis le début de la pandémie, selon un rapport compilé par Yelp. La moitié avait fermé définitivement, selon le rapport, bien plus que les 6 400 qui avaient fermé définitivement à New York.

Rares sont les choix pandémiques auxquels M. Newsom a été confronté ont été faciles. La Californie a énormément souffert de Covid-19, avec plus de 3,5 millions de cas et 47 000 décès. Le comté de Los Angeles, l’un des endroits les plus durement touchés par la récente vague de virus, compte plus de 1,2 million de cas et 19 000 décès.

Dan Newman, stratège politique pour M. Newsom, a déclaré que le gouverneur se concentrait sur la vaccination contre le coronavirus et la réouverture de l’État. M. Newman a blâmé «les partisans de l’État et du GOP national» pour avoir soutenu «ce programme de rappel républicain dans l’espoir de créer un cirque coûteux, distrayant et destructeur».

Reconnaissant que la pandémie a «fortement impacté nos petites entreprises», le directeur du Bureau du Gouverneur chargé des affaires et du développement économique, Dee Dee Myers, a souligné plusieurs programmes étatiques qui leur offrent une aide. Ils comprennent le programme de subventions de secours Covid-19 pour les petites entreprises de Californie, le California Rebuilding Fund et le crédit d’impôt pour l’embauche de la rue principale.

Ronna McDaniel, présidente du Comité national républicain, a déclaré dans un communiqué que M. Newsom avait «prouvé qu’il n’était malheureusement pas qualifié pour diriger l’État de Californie».

Dans des endroits comme le comté de Los Angeles, où M. Newsom a remporté 72% des voix en 2018, et le comté voisin d’Orange, une région plus conservatrice, la colère des petites entreprises est particulièrement intense. Andrew Gruel, 40 ans, chef d’entreprise propriétaire de Slapfish, une chaîne de restaurants de fruits de mer, est un propriétaire d’entreprise local à la tête du mouvement d’ouverture de l’économie californienne.