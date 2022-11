Blessé, Nitesh Yadav vise à revenir au championnat de l’État de Wushu

Après avoir subi une blessure malheureuse il y a sept mois, le joueur indien de Wushu Nitesh Yadav est prêt à revenir en action au championnat d’État de Wushu, prévu en mars 2023.

Parlant de son retour, Nitesh a déclaré : « Je serai de retour sur le tapis dans trois mois. J’ai vraiment hâte d’y être. Je dois participer au championnat d’État de Wushu en mars 2023 et ce sera mon premier tournoi après la blessure. Je suis entièrement concentré pour faire un grand retour dans ce tournoi.

Nitesh est actuellement en cure de désintoxication et travaille avec son médecin, le Dr Arvind Yadav. Nitesh travaille également avec son entraîneur de force et de conditionnement physique pour retrouver très bientôt sa pleine forme.

En plus de travailler sur sa récupération et sa forme physique, Nitesh s’entraîne avec des joueurs de niveau national de Wushu et vise également son retour dans Matrix Fight Night (MFN).

