Blessé Joan Mir au Grand Prix de Miss Saint-Marin après le crash de l’Autriche

Joan Mir manquera la prochaine course de MotoGP à Saint-Marin après s’être blessé à la cheville lors d’un terrifiant accident au Grand Prix d’Autriche ce week-end, a annoncé mardi son équipe Suzuki. L’ancien champion de MotoGP a perdu le contrôle de sa moto dans un virage de l’ouverture tour sur le circuit Red Bull Ring avant d’être projeté dans les airs, atterrissant lourdement sur le gravier, ce qui a entraîné une petite fracture à la cheville droite.

L’Espagnol a subi de nouveaux tests lundi et a été invité à se reposer pendant 15 jours. Le Grand Prix de Saint-Marin aura lieu le week-end du 3 au 4 septembre. “Malheureusement, je manquerai la course de Misano, mais je suis confiant de pouvoir revenir en Aragon (deux semaines plus tard)”, a déclaré Mir dans un communiqué.

“Cela a été une saison difficile, mais je suis convaincu que nous reviendrons plus forts pour apporter plus de bons moments à mon équipe et à vous tous qui me soutenez.” Mir, qui a remporté le championnat en 2020, a enduré une période difficile saison et occupe la 12e place du classement sans podium et six abandons.

Son avenir est également en suspens avec Suzuki prêt à quitter le MotoGP à la fin de la saison en raison de contraintes financières, mais il a été lié à un déménagement chez Honda. Son coéquipier Alex Rins, huitième au classement, rejoindra l’équipe de Honda. équipement satellite LCR Honda en 2023.

