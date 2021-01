NOUVELLE-ORLÉANS: Eric Bledsoe a couronné une performance de 19 points et 10 passes avec un feu vert à 3 points dans la dernière minute, et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont tenu bon pour une victoire de 120-116 contre les Raptors de Toronto samedi soir.

Brandon Ingram a ajouté 31 points, plafonnés par quatre lancers francs dans les 13 dernières secondes pour sceller la victoire. Zion Williamson a marqué 21 points, mis en évidence par une paire de mouvements de rotation de conduite dans la voie pour mettre en place des gauchers maigres sur la vitre.

Les Pélicans ont perdu une avance de 12 points au quatrième quart, prenant brièvement du retard dans les quatre dernières minutes, mais ont réussi à lutter contre la défensive et à limiter les Raptors à un seul point lors de la dernière 2:47 du règlement.

Fred VanVleet a marqué 27 points et Chris Boucher en a ajouté 24 pour Toronto, qui a ouvert la saison en perdant quatre de ses cinq premiers matchs. Pascal Siakam a marqué 10 points, mais a fait une faute à 8h30 de la fin.

Les Pélicans menaient 101-89 lorsque Josh Hart a effectué un lancer franc juste après la faute de Siakam.

Mais Kyle Lowry a rapidement répondu avec un 3, déclenchant une course de 22-9 qui s’est terminée par 3s par OG Anunoby, Powell et VanVleet pour faire 111-110 avec 3:16 à faire.

Les lancers francs d’Ingram l’ont égalé à 113 avec 1:08 à faire. Et après que Toronto ait perdu le ballon hors des limites, Bledsoe a frappé son ailier gauche pivot 3 avec 41,6 secondes à faire.

Ingram a marqué 17 de ses points en première mi-temps, lorsqu’il a réussi trois 3 et a aidé les Pélicans à conserver une mince avance pendant la majeure partie des deux premiers quarts malgré un tir de 36,7% (18 sur 49) au cours des 24 premières minutes.

VanVleet a marqué 11 de ses 21 points en première demie au cours des sept dernières minutes de la deuxième période pour pousser Toronto en tête à la fin de la demie. Lowery a ajouté un 3 à 30 pieds pour placer les Raptors 60-50 avant un 3 de Lonzo Ball et le putback de Steven Adams l’a réduit à 60-55 à la mi-temps.

TIP-INS

Raptors: Toronto est allé 26 sur 27 de la ligne des lancers francs. … Les Raptors ont remporté cinq victoires consécutives à la Nouvelle-Orléans et huit des 10 rencontres précédentes au total. … VanVleet a réalisé au moins un 3 points en 37 matchs consécutifs. … Toronto a obtenu 38 points de son banc, la majorité venant de Boucher. … Lowry a été appelé pour une faute flagrante-1 en seconde période quand il est tombé en arrière tout en gardant Bledsoe sur le dribble, puis alors qu’il était allongé sur le sol, il a atteint les jambes de Beldsoes alors que le garde des pélicans a commencé à conduire et a fini par frapper le sol à plat sa face avant.

Pélicans: Adams et Ball ont chacun marqué 13 points et Adams a ajouté neuf rebonds pour manquer un double-double. … Les Pélicans ont dépassé Toronto 51-39. … Les Pélicans ont tenté 47 lancers francs, le deuxième plus grand nombre dans l’histoire de la franchise, mais en ont raté 11.… La Nouvelle-Orléans s’est améliorée à 2-0 à domicile.

SUIVANT

Raptors: accueillez Boston lundi avant de vous lancer dans un road trip de quatre matchs à Phoenix et sur la côte ouest.

Pélicans: Hébergez l’Indiana lundi dans le deuxième de quatre matchs consécutifs à domicile.

___

