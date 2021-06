Blazers, Terry Stotts se sépare après neuf saisons

Après neuf saisons avec les Trail Blazers de Portland et huit apparitions en séries éliminatoires, Terry Stotts n’est plus l’entraîneur-chef. Stotts et les Blazers ont mutuellement convenu de se séparer, a annoncé l’équipe dans un communiqué vendredi soir.

Cette décision intervient un jour après que les Blazers, qui avaient une fiche de 42-30 cette saison et la tête de série n ° 6 de la Conférence Ouest, aient été éliminés des séries éliminatoires par les Denver Nuggets en six matchs au premier tour.

« J’ai le plus grand respect pour Terry et ce qu’il a accompli ces neuf dernières saisons », a déclaré le président des opérations de basket-ball Neil Olshey dans le communiqué. « Ce fut une décision difficile à la fois sur le plan personnel et professionnel, mais il est dans le meilleur intérêt de la franchise d’aller dans une autre direction. Terry occupera toujours une place spéciale dans la famille Trail Blazer et la communauté de Portland. Nous nous sommes appuyés sur l’intégrité. , le professionnalisme et la cohérence qu’il a apportés au travail tous les jours et nous souhaitons à lui et à Jan rien que le meilleur. »

Stotts avait un dossier de 402-318 avec les Blazers et de 22-40 en séries éliminatoires. Les Blazers ont atteint les finales de conférence une fois et les demi-finales de conférence deux fois. Portland a également perdu cinq fois au premier tour, dont quatre au cours des cinq dernières années.

Stotts a souvent tiré le meilleur parti de son alignement en saison régulière, mais a eu du mal à percer en séries éliminatoires dans une Conférence Ouest profonde. Neuf saisons avec une seule équipe, c’est toute une vie dans la NBA, et le front-office des Blazers cherche à s’améliorer tandis que le garde étoile Damian Lillard est toujours à son apogée.

« Nous sommes tous reconnaissants pour les contributions de Terry et ses neuf années avec les Trail Blazers », a déclaré la présidente des Blazers, Jody Allen. « J’apprécie son dévouement indéfectible envers les joueurs, le jeu et la communauté plus large de Portland. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. »

Stotts avait un an restant sur son contrat. Il a remporté le deuxième plus grand nombre de victoires derrière Jack Ramsay et le quatrième pourcentage de victoires le plus élevé de l’histoire de la franchise.

Lillard a réagi à la nouvelle plus tard vendredi sur Twitter: « 100% … il va me manquer. »