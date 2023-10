Les Portland Trail Blazers sont tombés face aux 76ers de Philadelphie 126-98 dimanche soir, incapable de suivre le rythme en seconde période après avoir réalisé une solide performance en première. Les jeunes Blazers ont bien mieux joué, notamment du côté défensif du ballon, avant la mi-temps. Mais le MVP en titre de la NBA, Joel Embiid, et les 76ers avaient trop de puissance de feu et se sont éloignés au 3ème quart-temps, pour ne jamais revenir.







Si vous avez raté le match, vous pouvez retrouver notre récapitulatif trimestre par trimestre ici. Après avoir rattrapé l’action, voici les points d’analyse clés du jeu.

Les progrès de Scoot

Scoot Henderson sera sous les projecteurs à chaque sortie cette saison, pour le meilleur et pour le pire. Le moment fort d’Henderson est survenu après 61 secondes de jeu lorsqu’il a déployé un croisement rapide comme l’éclair sur Tyrese Maxey, puis l’a dépassé dans le couloir pour deux points faciles. Mais dans l’ensemble, la performance d’Henderson ce soir nous a donné envie d’en savoir plus.

L’hésitation sur le tir de Scoot doit disparaître. Être conscient des défenseurs dans la peinture prêts à prendre les devants lorsqu’il conduit doit s’améliorer. Mais la capacité de passe est là. La vitesse explosive pour passer son défenseur est là. Même les compétences défensives sont présentes. Il lui suffit de réduire les fautes stupides qui l’ont tourmenté au cours des deux derniers matchs.

Nous ne pouvons pas non plus oublier qui se cachait dans la peinture toute la nuit pour les 76ers, prêt à bloquer les tentatives de tir d’Henderson vers le bord. N’oubliez pas que nous n’en sommes qu’à trois matchs cette saison, nous devons laisser l’enfant grandir au-delà de ses malheurs de Joel Embiid.

Le succès de Sharpe

Shaedon Sharpe a réalisé un score efficace de 7-13 sur le terrain et de 2-4 sur la ligne des trois points pour une équipe de 20 points ce soir. Il continue d’être le point positif des Blazers du côté offensif du terrain au cours des trois premiers matchs de la saison. Sharpe nous a également donné quelques extraits marquants qu’il faut voir pour croire.

L’habileté à éviter les défenseurs et à finir au bord (parfois même sans regarder le cerceau) est fascinante. Sharpe avait l’air confiant ce soir en prenant et en faisant 3 sur le dribble ou l’attrapé et le tir. S’il est capable de faire ce saut en deuxième année, Portland considérera cette année comme un succès, quelles que soient les victoires et les défaites. Il sera intéressant de voir comment et quand il trouvera son tir au retour d’Anfernee Simons de blessure.

Les frères Bash

Les Blazers ont clairement un duo dynamique qui sort du banc, et non, ce n’est pas Malcolm Brogden et Robert Williams. Je parle de Toumani Camara et Jabari Walker. Lorsqu’ils sont entrés en jeu respectivement à 3 :40 et 1 :17 au 1er quart-temps, les Blazers étaient menés 18-25. Lorsqu’ils sont sortis avec 5 :25 à jouer au 2e quart-temps, les Blazers menaient 48-47. Camara et Walker apportent tous deux de l’énergie, du rebond, de la longueur et de l’intensité défensive au terrain.

Certes, la plupart de leurs dégâts sont survenus lorsque Joel Embid s’est reposé, mais leur jeu passe toujours le test de la vue lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain. Camara a joué 28 minutes d’action, soit un peu plus que sa dernière sortie contre le Magic. Les minutes de Walker sont passées de 9 minutes à 24. Il a rempli la feuille de statistiques, avec une fiche de 4-9 sur le terrain avec 7 rebonds, 1 passe décisive, 4 interceptions et 1 bloc. Il gagne certainement du terrain avec la deuxième unité.

Le patron des raids

On ne peut pas analyser ce match de ce soir contre les 76ers sans mentionner le MVP en titre. Joel Embiid a été tout simplement un monstre face à cette jeune équipe de Portland. Les Blazers ont essentiellement dû lui envoyer deux – et parfois trois – défenseurs pour tenter de le ralentir lorsqu’il opérait au poste le plus élevé. Quand Embiid est dans la peinture, il marque automatiquement deux points ou un voyage vers la ligne des lancers francs.

Jerami Grant, Deandre Ayton et Walker ont fait de leur mieux et ont parfois dérangé Embiid ce soir, mais à mesure que le match avançait, il est devenu plus fort. Finissant avec 35 points (12-22), 15 rebonds, 7 passes décisives et 6 contres en seulement 29 minutes de jeu. Imaginez s’il jouait le quatrième quart-temps…

La défense

On parlera beaucoup du côté offensif du ballon cette saison pour les Blazers. Henderson développera-t-il un tir à 3 points ? Sharpe deviendra-t-il un marqueur de 20 points ? Mais le côté défensif du ballon montrera une véritable croissance pour cette équipe des Blazers.

Il y a eu une amélioration ce soir. Les deux premiers matchs de l’année ont vu les Clippers et le Magic effectuer des layups et des dunks sur les Blazers au 1er quart-temps. De toute évidence, Chauncey Billups et le reste de l’équipe d’entraîneurs ont inculqué cela à l’équipe. La défense intérieure était bien meilleure pour commencer le match, obligeant les 76ers à effectuer des tirs difficiles à longue distance. Les Blazers étaient partout dans les couloirs de passe ce soir, ce qui a facilité leur jeu de transition. Ils devront rester cohérents dans ce domaine s’ils veulent être quelque peu respectables du côté défensif du ballon.

Peu importe ce que les Blazers ont essayé, en fin de compte, Embiid était tout simplement trop difficile à surmonter ce soir. Cela restait vrai quelle que soit la défense employée.

Suivant

Le score de la boîte

Les Blazers se rendront à Toronto pour affronter les Raptors demain à 16h30, Pacifique.

