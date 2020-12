Un incendie a ravagé un camp temporaire de migrants qui abritait 1 200 personnes en Bosnie et était sur le point d’être fermé après avoir été jugé impropre aux conditions hivernales.

Des vidéos ont émergé mercredi montrant un énorme incendie qui s’empare d’un camp de migrants près de Bihac en Bosnie. Aucun blessé n’a été signalé, mais les dommages aux infrastructures du camp sont considérables.

Peter Van der Auweraert de l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM), a partagé une vidéo de l’incendie et a affirmé qu’il avait été déclenché par d’anciens résidents du camp.

Catastrophe après catastrophe en #Lipa #Bihac #BiH – à notre connaissance, un groupe d’anciens résidents a mis le feu à trois tentes et conteneurs après que la plupart des migrants aient quitté le camp. Heureusement, aucune victime à notre connaissance à ce stade, mais une catastrophe néanmoins @UNmigration @UN_BiH pic.twitter.com/Ro7vtUFkcy

Dans un autre Tweet, Van der Auweraert a remercié les pompiers locaux d’avoir maîtrisé l’incendie.

D’autres photos montrent les migrants qui regardent le camp brûler et une épaisse fumée noire qui monte vers le haut.

Crisi umanitaria nel Cantone di Una Sana senza soluzione: brucia il campo di Lipa a 30 km da #Bihac, centinaia di #migranti per strada, gruppi di cittadini preparano presidi per evitarne l’arrivo in città. Il video da Lipa che OBCT ha Ricevuto https://t.co/m6Q3vzz2UL pic.twitter.com/xjctqCFlZL

– OBC Transeuropa (@BalcaniCaucaso) 23 décembre 2020