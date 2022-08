Blaze dans le sud de la France, qui a fait 4 blessés, contenu

PARIS (AP) – Un incendie de forêt le week-end dans la région du sud du Gard français qui a blessé quatre pompiers a maintenant été maîtrisé, ont annoncé lundi des responsables.

Le porte-parole des pompiers, le colonel Eric Agrinier, a déclaré aux médias français que 370 hectares avaient été incendiés et deux maisons touchées par les flammes. Mais il a souligné “des dizaines et des dizaines de maisons préservées et un bilan humain de zéro victime parmi les civils”.

L’incendie a été maîtrisé dans la nuit de dimanche avec quelque 400 pompiers surveillant l’incendie lundi matin, selon l’agence de protection civile.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tweeté dimanche un message d’alerte concernant l’incendie qui s’est déclaré vers 15 heures dans une pinède à Aubais, village de 2.000 habitants. Plusieurs familles ont été évacuées.

La France est sur le point d’entrer dans une autre vague de chaleur et plusieurs départements ont été mis en alerte face aux menaces d’incendie de forêt.

The Associated Press