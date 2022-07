Blatter et Platini blanchis dans le procès pour fraude de la FIFA

Bellinzone (Suisse) (AFP) – Sepp Blatter et Michel Platini, autrefois chefs du football mondial et européen, ont été innocentés vendredi pour un paiement frauduleux présumé qui a secoué le sport et torpillé leur passage au sommet.

Le Tribunal pénal fédéral de la ville méridionale de Bellinzone a acquitté les deux hommes lors d’un procès à la suite d’une enquête gigantesque qui a débuté en 2015 et a duré six ans.

L’ancien président de la FIFA Blatter, 86 ans, et Platini, 67 ans, ont écouté en silence le greffier lire le jugement qui a rejeté la demande du parquet d’une peine de prison avec sursis d’un an et huit mois.

« Un tribunal neutre a finalement conclu qu’aucune infraction n’avait été commise dans cette affaire. Mon client est complètement blanchi et soulagé en conséquence », a déclaré l’avocat de Platini, Dominic Nellen.

L’ancien grand footballeur français Platini a publié une courte déclaration affirmant avoir “gagné le premier tour”, tout en faisant allusion à de prétendues manipulations politiques et judiciaires destinées à l’écarter du pouvoir.

« Dans cette affaire, il y a des coupables qui ne se sont pas présentés lors de ce procès. Qu’ils comptent sur moi : nous nous retrouverons », a-t-il déclaré.

Platini a été employé comme conseiller de Blatter entre 1998 et 2002.

Blatter a déclaré au tribunal que lorsqu’il a pris ses fonctions de président de la FIFA en 1998, l’instance dirigeante du football mondial avait un mauvais bilan et il pensait que quelqu’un qui avait été une figure de proue dans le jeu pourrait aider.

Il s’est tourné vers Platini pour obtenir des conseils, qui impliquaient des voyages politiques, la réforme du calendrier international et une aide financière aux fédérations nationales.

Ils ont signé un contrat en 1999 pour une rémunération annuelle de 300 000 francs suisses, entièrement payée par la FIFA.

Mais la paire a été jugée pour un paiement de deux millions de francs suisses (2,05 millions de dollars) en 2011 à Platini, qui était alors en charge de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

– ‘Gentleman’s agreement’ –

L’ancien patron du football mondial, Blatter, a déclaré au tribunal que les deux hommes avaient conclu un “gentleman’s agreement” pour que Platini reçoive un million de francs suisses par an.

Platini avait demandé en plaisantant à Blatter un million, sans préciser la devise, et le président de la FIFA de l’époque a accepté qu’une partie de l’argent – ​​en dehors du contrat qu’ils ont signé – soit payée “plus tard”, a déclaré le tribunal.

Le reste serait réglé lorsque les finances fragiles de la FIFA le permettraient, a déclaré Blatter, dans un accord conclu oralement et sans témoins.

Platini a été accusé d’avoir soumis à la FIFA en 2011 une facture prétendument fictive pour une dette réclamée toujours impayée pour son travail de conseil.

Tous deux ont été accusés d’escroquerie et de faux en écriture. Blatter a été accusé de détournement et de mauvaise gestion criminelle, tandis que Platini a été accusé d’avoir participé à ces infractions.

Blatter et Platini ont maintenu leur innocence tout au long de leur procès, qui s’est déroulé du 8 au 22 juin.

Mais le tribunal a considéré que la fraude n’était “pas établie avec une vraisemblance confinant à la certitude”, et a donc appliqué le principe général de droit pénal selon lequel “le doute doit profiter à l’accusé”.

L’acte d’accusation a été déposé par le Ministère public de la Confédération.

La FIFA et l’UEFA ont leur siège en Suisse, respectivement à Zurich et à Nyon.

– Drame de pouvoir –

Platini et Blatter ont été bannis du sport au moment même où le premier semblait idéalement placé pour succéder à Blatter à la tête de l’instance dirigeante du football mondial.

Les deux alliés sont devenus des rivaux alors que Platini devenait impatient de prendre le relais, tandis que le mandat de Blatter a été rapidement interrompu par un scandale de corruption distinct de la FIFA en 2015 sur lequel a enquêté le Federal Bureau of Investigation des États-Unis.

Joseph “Sepp” Blatter a rejoint la FIFA en 1975, en est devenu le secrétaire général en 1981 et le président de l’instance dirigeante du football mondial en 1998.

Il a été contraint de se retirer en 2015 et a été banni par la FIFA pendant huit ans, puis réduit à six ans, pour manquements à l’éthique pour avoir autorisé le paiement à Platini, prétendument effectué dans son propre intérêt plutôt que dans celui de la FIFA.

Platini est considéré comme l’un des plus grands joueurs du football mondial. Il a remporté le Ballon d’Or, considéré comme le prix individuel le plus prestigieux, à trois reprises – en 1983, 1984 et 1985.

Platini a été président de l’UEFA de janvier 2007 à décembre 2015.

Il a fait appel de sa suspension initiale de huit ans devant le Tribunal arbitral du sport, qui l’a ramenée à quatre ans.