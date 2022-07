Blatter et Platini, anciens courtiers en puissance de la FIFA, acquittés de l’organisation frauduleuse

Sepp Blatter et Michel Platini ont été acquittés des accusations d’escroquerie à la FIFA par un tribunal pénal suisse vendredi, un résultat positif rare pour les deux hommes qui figuraient parmi les personnalités les plus puissantes du football avant d’être mêlés à des enquêtes sur la corruption.

L’affaire était centrée sur un paiement de 2 millions de dollars américains de la FIFA à Platini avec l’approbation de Blatter en 2011, pour un travail effectué une décennie plus tôt. Le verdict fait suite à un procès de 11 jours le mois dernier devant le Tribunal pénal fédéral suisse à Bellinzone.

“Tout d’abord, je dois dire que je suis un homme très heureux”, a déclaré Blatter, âgé de 86 ans, aux journalistes sur les marches du palais de justice. “Je suis un homme heureux parce que je dois aussi exprimer aujourd’hui mes remerciements au tribunal, à cette ville, aux gens du tribunal, pour la façon dont ils ont analysé la situation et ils ont expliqué pourquoi nous n’avons rien fait tous les deux. “

Le procureur suisse Thomas Hildbrand avait requis une peine de 20 mois avec sursis pour Blatter et Platini. Au lieu de cela, les deux ont été blanchis et ont également reçu une somme pour les frais pendant le procès, tandis que Blatter a également reçu une indemnité de 20 000 francs suisses (20 500 $) pour avoir été moralement lésé, a déclaré le tribunal.

Blatter et Platini se sont assis tranquillement à des tables séparées avec leurs avocats pendant que le verdict était annoncé. Plus tard, il y a eu une salve d’applaudissements du petit public alors que les deux hommes ont commencé à sortir de la salle d’audience, après une brève conversation entre eux et un échange de sourires ironiques.

“Suite à la décision des juges du tribunal de Bellinzone, ce matin, je voulais exprimer ma joie pour tous mes proches que justice soit enfin rendue après sept ans de mensonges et de manipulations”, a déclaré Platini. “La vérité a éclaté au grand jour lors de ce procès.”

« Je n’arrêtais pas de le répéter : mon combat est un combat contre l’injustice. J’ai gagné un premier match. Dans ce cas, il y a des coupables qui ne se sont pas présentés lors de ce procès. Qu’ils comptent sur moi, nous nous reverrons. abandonner et j’irai jusqu’au bout dans ma quête de la vérité.”

Les trois juges fédéraux ont déclaré que les procureurs n’avaient pas suffisamment prouvé leur cas, ils ont donc dû appliquer le principe “in dubio pro reo” selon lequel un accusé ne doit pas être condamné lorsqu’il subsiste des doutes sur sa culpabilité.

Tout recours doit être annoncé dans les 10 jours.

“La FIFA prend note du jugement de première instance relatif à l’acte d’accusation qui a été déposé par le MPC (Parquet général de la Confédération) et attendra le jugement complet, écrit et motivé afin d’évaluer et de décider des prochaines étapes de la procédure”, a déclaré Catherine Hohl-Chirazi, avocate de la FIFA.

Blatter a annoncé en juin 2015 son intention de démissionner tôt en tant que président, à la suite d’une vaste enquête américaine sur la corruption. Moins de quatre mois plus tard, une affaire distincte mais coopérante des procureurs suisses a conduit à une enquête sur le paiement de Platini.

Les retombées ont démis Blatter de ses fonctions, mais ont également mis fin à la campagne de Platini pour succéder à son ancien mentor et ont vu le grand footballeur français démis de ses fonctions de président de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

“Croyez-moi, passer du statut de légende du football mondial à celui de diable est très difficile, surtout quand cela vous concerne de manière totalement injuste”, a ajouté Platini.

Affaires judiciaires passées, interdiction après accord verbal

Blatter et Platini ont longtemps nié les actes répréhensibles et affirment avoir conclu un accord verbal en 1998 pour que Platini reçoive un salaire supplémentaire que la FIFA ne pouvait pas payer à l’époque. Platini a signé un contrat en août 1999 pour être payé 300 000 francs suisses (300 000 $) par an.

Cette défense a d’abord échoué avec les juges du comité d’éthique de la FIFA, qui les a interdits de football, et plus tard dans des appels séparés devant le Tribunal arbitral du sport.

Platini a finalement obtenu une victoire judiciaire dans la première affaire pénale après des pertes devant cinq tribunaux civils, dont la Cour européenne des droits de l’homme.

Son interdiction par la FIFA pour conduite contraire à l’éthique a expiré en octobre 2021 et le verdict de vendredi devrait ouvrir la voie à Platini pour qu’il retourne travailler dans le football.

“Je ne sais pas. Je suis si jeune, j’ai du temps devant moi”, a déclaré Platini, 67 ans, lorsqu’on lui a demandé si son temps dans le football était terminé.

Platini n’a pas identifié l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, bien qu’il semble clair qu’il était l’un des “coupables” mentionnés.

Infantino a été secrétaire général de l’UEFA pendant six ans sous Platini et a remporté la présidence de la FIFA lors d’une élection en février 2016 en tant que candidat d’urgence après que son patron ait été impliqué dans l’enquête criminelle. Platini a longtemps prétendu être victime d’un complot visant à lui refuser le poste de direction de la FIFA et a déposé une plainte pénale contre Infantino et d’autres en France l’année dernière.

Infantino fait face à une réélection en mars prochain et Platini pourrait encore essayer de se battre pour un travail qu’il a souvent décrit comme un destin pour lui. Cependant, il a ri bruyamment lorsqu’on lui a demandé s’il se présenterait à la présidence.

Infantino fait face à son propre danger juridique dans une enquête distincte menée par des procureurs spéciaux suisses sur ses réunions non divulguées sur les affaires de la FIFA en 2016 et 2017 avec l’ancien procureur général Michael Lauber.

Semblant fragile au tribunal, Blatter a de nouveau été banni par les juges d’éthique de la FIFA l’année dernière jusqu’en 2028 pour des allégations d’auto-transaction en matière de primes de gestion.

“Mon interdiction du football n’était pas juste”, a déclaré Blatter. “Mais je suis toujours là maintenant et avec cette décision du tribunal, cela me donne non seulement plus de crédit, car j’ai encore du crédit, mais cela me donne une nouvelle endurance pour travailler pour la FIFA, pour travailler pour le football.”

On a demandé à Blatter s’il avait un message pour son compatriote suisse Infantino.

“Non, je ne parlerai pas de mon compatriote”, a-t-il dit. “Mais il réfléchira à son attitude lorsqu’il écoutera maintenant la décision prise par ce tribunal.”

Blatter est également un suspect dans une procédure pénale suisse distincte – également dirigée par le procureur Hildbrand – sondant 1 million de dollars versés par la FIFA en 2010 à la fédération de football de Trinité-et-Tobago contrôlée alors par le responsable du football aujourd’hui en disgrâce Jack Warner.