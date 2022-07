Blatter et Platini acquittés des accusations d’escroquerie à la FIFA

BELLINZONE, Suisse (AP) – Sepp Blatter et Michel Platini ont été acquittés vendredi par un tribunal pénal suisse des accusations d’escroquerie à la FIFA, un résultat positif rare pour le couple qui figurait parmi les personnalités les plus puissantes du football avant d’être impliqué dans des enquêtes sur la corruption.

Le procureur suisse Thomas Hildbrand avait requis une peine de 20 mois avec sursis pour chacun à l’issue du procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

“Suite à la décision des juges du tribunal de Bellinzone, ce matin, je voulais exprimer ma joie pour tous mes proches que justice soit enfin rendue après sept ans de mensonges et de manipulations”, a déclaré Platini dans un communiqué. « La vérité a éclaté au grand jour lors de ce procès.

« Je n’arrêtais pas de le répéter : mon combat est un combat contre l’injustice. J’ai gagné un premier match. Dans cette affaire, il y a des coupables qui ne se sont pas présentés lors de ce procès. Qu’ils comptent sur moi, nous nous reverrons. Parce que je n’abandonnerai pas et j’irai jusqu’au bout dans ma quête de vérité.

L’affaire était centrée sur un paiement de 2 millions de dollars de la FIFA à Platini avec l’approbation de Blatter en 2011, pour un travail effectué une décennie plus tôt.

Blatter a annoncé son intention de démissionner tôt en tant que président, en juin 2015, à la suite d’une vaste enquête américaine sur la corruption, mettant fin à ses 17 ans de règne. Une affaire distincte mais coopérante des procureurs suisses a conduit à l’enquête sur le paiement de Platini.

Les retombées ont mis fin à la campagne de Platini pour succéder à son ancien mentor et ont vu l’ancien grand footballeur français démis de ses fonctions de président de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

“Croyez-moi, passer du statut de légende du football mondial à celui de diable est très difficile, surtout quand il s’agit de vous d’une manière totalement injuste”, a ajouté Platini.

Blatter et Platini ont longtemps nié les actes répréhensibles et affirment avoir conclu un accord verbal en 1998 pour que Platini reçoive un salaire supplémentaire que la FIFA ne pouvait pas payer à l’époque. Platini a signé un contrat en août 1999 pour être payé 300 000 francs suisses (300 000 $) par an.

Cette défense a d’abord échoué avec les juges du comité d’éthique de la FIFA, qui les a interdits de football, et plus tard dans des appels séparés devant le Tribunal arbitral du sport.

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

Daniella Matar, L’Associated Press