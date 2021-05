Blankety Blank revient sur BBC One avec Bradley Walsh et un panel de célébrités étoilés

De NOUVEAUX épisodes de l’emblématique Blankety Blank seront de retour le samedi soir sur BBC One.

Animé par Bradley Walsh, un panel de six célébrités tentera de combler les vides manquants dans les déclarations d’une série de tours et aidera à gagner des prix brillants pour les candidats.

L’année dernière, la spéciale de Noël du légendaire jeu télévisé avait un panel de célébrités avec Jimmy Carr, Danny Jones, Emilia Fox, Anita Rani, Sue Perkins et Amir Khan.

Avec plus de six millions de téléspectateurs à l’écoute, c’était l’émission de divertissement la plus regardée le jour de Noël.

Le jeu télévisé familial verra le retour de la mélodie à thème mémorable, avec le carnet de chèques Blankety Blank et le stylo.

Garanti d’apporter le rire et le plaisir, Bradley Walsh a déclaré: «J’ai du mal à me souvenir de la dernière fois où j’ai ri autant que lorsque je tournais Blankety Blank – alors quand ils ont demandé si je serais prêt à faire une série, j’ai sauté sur le chance, je suis tellement heureux d’en faire partie.

Il a ajouté: «Je me tiens sur les épaules de géants comme Les Dawson et Sir Terry Wogan, mais j’espère donner ma propre empreinte à l’émission fantastiquement nostalgique.»

Kate Phillips, directrice du divertissement à la BBC, a déclaré: «Blankety Blank a tout pour plaire – des questions ridicules, des célébrités imprévisibles, des prix bizarres et, en Bradley, un hôte très drôle et très apprécié.

«J’ai hâte que tout le monde regarde et commence à remplir ces blancs!»

Bradley Walsh a été félicité pour son superbe accueil lors de la spéciale de Noël.





Le Radio Times critique a déclaré: « La star de l’émission est, sans aucun doute, Bradders lui-même. »

«Walsh est vraiment un homme qui ne peut pas faire de mal et son dernier concert de présentation va dans une certaine mesure consolider davantage son rôle en tant que paire de mains hôtes les plus sûres du Royaume-Uni.

«Il prend le manteau de présentation avec tellement de facilité qu’il est surprenant qu’il n’ait jamais accueilli Blankety Blank.

Cependant, la BBC a été obligée de s’excuser pour la bouche de pot de Bradley.





Le présentateur de Chase, 60 ans, a laissé échapper à plusieurs reprises «f ***** g hell» après avoir bouffé ses répliques devant un public virtuel.

Il a juré à nouveau quand Jimmy Carr s’est moqué de ses gaffes dans le jeu – une fois organisé par Terry Wogan et Les Dawson.

Brad a déclaré: «Nous ne pouvons récupérer personne. Les autres présentateurs sont tous f ***** g morts. »

Qui seront les premiers invités célèbres de la série – et Bradley pourra-t-il contrôler sa bouche de pot cette fois-ci?