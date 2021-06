Blanchisserie dans l’espace ? La NASA s’associe à une marque de détergents pour faciliter le lavage des vêtements dans l’ISS

Si tout se passe bien, les astronautes stationnés à la Station spatiale internationale (ISS) pourraient bientôt laver leurs vêtements dans les espaces. La marque de détergent Tide travaille sur des solutions de lessive qui aideraient à économiser des tonnes de vêtements qui sont jetés en raison de l’indisponibilité de toute solution de lavage dans l’espace. Selon un article du Daily Mail, Tide a signé un accord sur la loi spatiale avec la NASA lui permettant d’envoyer une paire d’expériences de détergent et d’élimination des taches à la station spatiale plus tard d’ici la fin de cette année et l’année prochaine. La cargaison envoyée par la société de détergent comprendra un détergent entièrement dégradable, des lingettes et des stylos détachants.

Sans la disponibilité d’une solution de nettoyage, près de 150 livres de vêtements voyagent vers l’ISS avec chaque membre d’équipage. Ce nouveau détergent spatial sera spécialement conçu pour résoudre les problèmes de mauvaise odeur, de propreté et de détachage des vêtements lavables utilisés lors des missions spatiales.

Les astronautes vivant dans l’espace doivent faire un exercice quotidien de deux heures pour contrer les effets de flétrissement musculaire et osseux de l’apesanteur sans la présence de gravité. Cela leur laisse des vêtements malodorants et en sueur qui doivent finalement être jetés à la poubelle.

Tide lancera également l’expérience Mission PGTide qui sera testée par les membres d’équipage pour voir la stabilité de la solution de nettoyage dans des conditions de faible gravité et l’exposition au niveau de rayonnement rencontré dans l’espace. Cette découverte des expériences permettra à l’entreprise de développer des produits de lavage plus efficaces pour une utilisation dans l’espace ainsi que sur le sol.

En outre, les chercheurs de la NASA et de Tide ont également l’intention d’étudier comment une combinaison innovante d’unités de lavage utilisant ces détergents peut être intégrée dans les habitations planétaires qui seront utilisées pour les missions sur la Lune et sur Mars à l’avenir.

La société mère de Tide, Procter & Gamble (P&G) enverra le premier lot de ces détergents en décembre et analysera leur fonctionnement et leur réaction dans l’espace. Puis, en mai prochain, elle enverra des stylos détachants et des lingettes seront livrées pour être testées par les astronautes.

Pendant ce temps, la société travaille également au développement d’un combo lave-linge séchant spécial qui pourrait être utilisé même sur la lune et sur Mars en utilisant la quantité minimale d’eau et de détergent.

