Blanchiment d’argent illégal de cannabis par le biais de sociétés écrans : rapport

OTTAWA –

L’agence canadienne de renseignement financier affirme qu’un large éventail d’entreprises – des grossistes en alimentation aux services de réparation d’appareils électroniques – sont utilisées pour dissimuler le produit des opérations illicites de cannabis.

Dans une nouvelle alerte opérationnelle, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, connu sous le nom de Fintrac, avertit les banques et autres qui manipulent de l’argent liquide d’être à l’affût de divers indices indiquant que les transactions sont liées au commerce du pot sur le marché noir.

Le Canada a légalisé l’usage récréatif du cannabis il y a quatre ans et a établi un cadre juridique pour la production, la vente et la possession de la drogue.

Cependant, 37% des répondants à l’enquête sur le cannabis de 2021 du gouvernement fédéral ont déclaré avoir obtenu une partie ou la totalité de leur pot de sources illégales ou sans licence.

Fintrac affirme que le marché illicite du cannabis prive les coffres publics de recettes fiscales importantes, tandis que des dizaines de millions de dollars de bénéfices sont utilisés par des groupes criminels organisés pour financer d’autres activités illégales et nuisibles.

“Si vous achetez du cannabis illégalement en ligne, vous fournissez en fait de l’argent au crime organisé”, a déclaré Barry MacKillop, directeur adjoint du renseignement chez Fintrac.

Les groupes criminels déguiseront ensuite cet argent et l’utiliseront pour acheter de la cocaïne ou des armes à feu, trafiquer des personnes, exploiter des enfants et s’emparer de biens immobiliers, a-t-il déclaré.

Par conséquent, que les Canadiens le sachent ou non, ils contribuent à financer d’autres activités criminelles dans leurs collectivités, « ce qui les rend dangereux, eux et leurs voisins, en ce qui concerne l’endroit où ils veulent vivre et la façon dont ils veulent vivre », a déclaré MacKillop. a dit.

Fintrac a travaillé avec les forces de l’ordre et les principales banques du Canada pour développer l’alerte opérationnelle afin de faire avancer le projet Legion. Le projet, un partenariat public-privé dirigé par la Banque Toronto-Dominion, vise à sensibiliser le public aux méfaits associés au commerce louche du cannabis et à mieux détecter le blanchiment des profits.

Fintrac tente de découvrir des preuves de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en passant au crible les déclarations de transactions suspectes fournies par plus de 24 000 entreprises – des banques et des services de transfert d’argent aux courtiers immobiliers et aux casinos. À son tour, il transmet les renseignements financiers qui en résultent à la police et aux agences de sécurité.

Fintrac utilise également des techniques analytiques pour aider à identifier les tendances et les tactiques émergentes.

L’agence a analysé un échantillon d’environ 5 000 déclarations de transactions suspectes, reçues de mars 2020 à mars 2021, liées à des activités illicites liées au cannabis. Alors que la majorité d’entre elles impliquaient la vente et la distribution présumées d’herbe provenant de dispensaires en ligne non agréés, certaines étaient liées à la possible production d’herbe illicite.

Les sociétés écrans utilisées le plus souvent pour blanchir les produits comprenaient les entreprises de commerce électronique dans l’industrie de la beauté et du bien-être, les grossistes en aliments et boissons, les entreprises liées à l’automobile, les services de réparation électronique, les entreprises liées à la construction et celles du marketing, de la publicité et du conseil.

“Souvent, il y avait peu ou pas de transactions commerciales dans les comptes détenus par ces sociétés écrans qui appartenaient à des distributeurs et producteurs présumés de cannabis illicite, à leurs associés et à d’autres membres de leurs réseaux”, indique l’alerte opérationnelle.

“Beaucoup de ces personnes possédaient plus d’une entreprise et transféraient des fonds entre leurs comptes professionnels et personnels et ceux de leurs associés, sans objectif clair.”

L’analyse a donné plusieurs indicateurs, ou signaux d’alerte, qui pourraient suggérer le blanchiment des produits du cannabis. Fintrac prévient qu’un seul indicateur peut ne pas sembler initialement suspect, mais pourrait inciter à examiner d’autres faits, éléments contextuels ou indicateurs supplémentaires susceptibles d’aggraver les inquiétudes.

Les indicateurs liés à la culture, à la transformation et à la préparation de pot illicite comprenaient des achats importants chez des détaillants de culture hydroponique et des paiements de services publics inhabituels, tels que plusieurs personnes payant le même compte d’électricité ou des paiements en espèces au comptoir.

Parmi les indicateurs liés aux dispensaires de cannabis en ligne sans licence :

— Le client reçoit un grand nombre de transferts d’argent par e-mail de la part de tiers apparemment sans rapport ;

— les détails de la transaction font référence à des termes tels que mauvaise herbe, pot, bourgeon ou feuille ;

— de nombreux achats auprès d’entreprises d’emballage, d’expédition ou de services postaux ; et

— l’achat en gros d’emballages à humidité contrôlée auprès de fournisseurs spécialisés.

Dans certains cas, des réseaux d’entreprises à numéro exploitaient des comptes relais possibles pour un dispensaire non agréé, indique l’alerte. Bien que ces entités soient répertoriées dans des secteurs très différents, elles étaient liées par des flux financiers, des informations de contact partagées pour les transferts électroniques de fonds ou les mêmes signataires autorisés.

La pandémie de COVID-19 a accéléré le phénomène dans une certaine mesure car “tout le monde achetait tout en ligne lorsque les choses étaient fermées”, a déclaré MacKillop. “Et c’était juste une autre façon pour le crime organisé d’exploiter cela et d’utiliser la présence en ligne pour vendre leur cannabis illégal.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 septembre 2022.