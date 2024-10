Blanchet affirme qu’il ne reste que quelques jours aux libéraux pour appuyer les demandes du Bloc

Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet a déclaré que le gouvernement libéral n’a que quelques jours pour obtenir le soutien de son parti à la Chambre des communes en acceptant d’augmenter certains régimes de retraite et de protéger la gestion de l’offre des concessions dans les négociations commerciales.

« La solution est si simple. Elle est si simple que je ne sais pas quoi expliquer de plus », a déclaré Blanchet mercredi. « Ils savent ce que nous voulons, ils savent comment procéder pour donner, non seulement nous, mais tous ceux du Québec et du Canada qui le veulent, ils savent comment le donner,

« Ils n’ont qu’à procéder ou à trouver une autre issue à cette situation, mais ils savent comment nous allons nous comporter. »

Blanchet a donné aux libéraux jusqu’au 29 octobre pour accorder une « recommandation royale » au projet de loi C-319, un projet de loi du Bloc qui augmenterait de 10 pour cent les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour les personnes âgées de 65 à 74 ans. a augmenté les prestations de SV pour les personnes âgées de 75 ans et plus en 2022.

Le Bloc a besoin de la recommandation royale parce qu’un projet de loi d’initiative parlementaire ne peut forcer le gouvernement à dépenser de l’argent sans l’approbation du Cabinet.

Blanchet souhaite également que le gouvernement appuie un autre projet de loi d’initiative parlementaire du Bloc, C-282, qui exempterait les secteurs agricoles soumis à la gestion de l’offre – les produits laitiers, la volaille et les œufs – de toute négociation commerciale future.

Le projet de loi C-282 a été adopté par la Chambre et est actuellement étudié par un comité sénatorial, où sont présents certains témoins et sénateurs. lui donner du fil à retordre .

Blanchet a déclaré que si le gouvernement ne répond pas aux demandes du Bloc d’ici le 29 octobre, son parti entamera des négociations avec les conservateurs et le NPD pour renverser le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

REGARDER: Blanchet dit que les libéraux ont des « jours » pour répondre aux demandes du Bloc

« Deux sénateurs libéraux s’opposent au principe de notre projet de loi, qui a été voté par les élus de la Chambre des communes », a déclaré Blanchet.

« Pour ceux qui veulent que cela se produise, c’est inacceptable… parce que maintenant ce que nous voyons, ce sont ces types, non élus, qui disent qu’ils sont au-dessus de la démocratie. »

Blanchet a déclaré qu’il ne reculerait pas sur sa date limite du 29 octobre. « Nos calculs indiquent qu’il est encore temps de nous donner ce que nous avons exigé », a-t-il ajouté.

Le projet de loi sur la Sécurité de la vieillesse est bloqué à la Chambre

Tous les progrès concernant le projet de loi sur l’OEA, actuellement à l’étape finale à la Chambre des communes, se sont arrêtés alors que les députés continuent de débattre d’une question de privilège qui a pris le pas sur la plupart des autres affaires.

Le débat découle d’un ordre de la Chambre exigeant que le gouvernement produise des documents non expurgés concernant les fonds mal dépensés afin qu’ils puissent être remis à la GRC.

Le gouvernement libéral a remis certains documents, mais pas tous. Le président Greg Fergus a suggéré que la question soit renvoyée au comité pour être réglée.

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a refusé de le faire, affirmant que son parti poursuivrait le débat sur la question jusqu’à ce que le gouvernement remette le reste des documents afin qu’ils puissent être transmis à la GRC.

Dans une lettre envoyée au légiste de la Chambre en juillet, le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a déclaré que le service de police avait examiné les documents dont il disposait concernant l’affaire. maintenant aboli Développement durable et Technologies Canada et a conclu qu’ils « n’identifient aucune infraction criminelle ni aucune preuve d’acte criminel pour le moment ».

La lettre indique également que la GRC ne demande pas les documents supplémentaires demandés par les conservateurs, citant des craintes qu’ils « pourraient être interprétés comme un contournement des processus d’enquête normaux et des protections de la Charte ».

À REGARDER: Blanchet: Le Bloc n'est pas responsable du comportement des autres partis

Blanchet a déclaré mercredi que le Bloc n’appuierait pas le renvoi du débat sur les documents au comité jusqu’à ce que le gouvernement libéral ait rendu sa recommandation royale.

« Nous avons dit ce que nous voulions pour que ce Parlement reprenne ses travaux normalement, et il s’agit d’une recommandation royale sur le C-319 », a déclaré Blanchet.

« Je crois que les libéraux et les conservateurs, quoi qu’ils disent, sont plutôt satisfaits de la situation, car ils semblent profiter du fait que le Parlement ne fonctionne pas. »

Blanchet a déclaré qu’il ne discutait pas avec les libéraux d’un possible compromis pour faire adopter son projet de loi sur la sécurité de la vieillesse à la Chambre parce que le gouvernement Trudeau sait « ce que nous voulons et soit ils nous le donnent, soit ils ne le font pas ».

Le lieutenant du gouvernement libéral au Québec, le ministre de l’Approvisionnement Jean-Yves Duclos, a déclaré mercredi que même si Blanchet ne discute pas avec les libéraux d’un possible compromis sur la SV, d’autres le font.

« Le chef du Bloc a dit qu’il ne voulait plus nous parler, mais ses députés nous parlent », a déclaré Duclos.

« Nous avons eu des discussions et des réunions avec les députés du Bloc et du NPD au cours des derniers jours et nous continuons d’en avoir, notamment sur l’importance de mieux soutenir les aînés vulnérables. »