Blanche River Health se prépare à augmenter le dépistage du cancer du sein

Les Ontariens peuvent désormais réserver des mammographies sans référence à partir de 40 ans, et Blanche River Health (BRH) est prête à s’adapter à l’augmentation attendue du dépistage du cancer du sein, déclare Jorge VanSlyke, président et chef de la direction de Blanche River Health.

« J’applaudis l’engagement du gouvernement de l’Ontario envers la détection précoce du cancer du sein et j’encourage les femmes âgées de 40 ans et plus à réserver leurs dépistages », a-t-elle déclaré. « Notre équipe d’imagerie diagnostique se prépare à faire face à une augmentation du nombre de mammographies, qui sont essentielles pour réduire le risque de mourir d’un cancer du sein. »

« Près de 12 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année, et nous savons qu’une détection précoce et un accès accru aux soins sauvent des vies », a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé, dans un communiqué de presse de 2023 annonçant le programme élargi. « C’est pourquoi notre gouvernement prend aujourd’hui cette mesure importante pour élargir le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein afin de connecter plus de 305 000 personnes supplémentaires aux services dont elles ont besoin pour garantir un diagnostic rapide et un accès au traitement le plus tôt possible.

Une mammographie est une radiographie des seins qui permet de détecter des cancers même lorsqu’ils sont trop petits pour que vous ou votre médecin puissiez les palper ou les voir.

Les rendez-vous pour des mammographies peuvent être pris en appelant Blanche River Health au 1-866-274-7774 ou le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein au 1-800-668-9304.