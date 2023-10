Blanche-Neige et les Sept Nains 4K arrive sur Disney+

Disney a un nouveau film—Souhaitsortie le 22 novembre-qui célèbre ses 100 ans d’histoire en dramatisant rêve de conte de fées de « souhaiter une étoile ». Mais l’entreprise se lance également dans sa vaste bibliothèque en l’honneur de cette année marquantenotamment en apportant une restauration 4K de Blanche Neige et les Sept Nainsson premier long métrage d’animation, à Disney+.

Spoilers de la semaine du 4 au 8 avril

Selon une société Walt Disney communiqué de presse, le 4K Blanche Neige et les Sept Nains arrivera sur le streamer le 16 octobre, notant «tCette version restaurée du classique de 1937 est le résultat des efforts combinés de l’équipe de restauration et de préservation de Walt Disney Studios, travaillant en étroite collaboration avec des artistes clés de Walt Disney Animation Studios, la même équipe qui a récemment travaillé ensemble sur la restauration acclamée par la critique de Walt Disney. Le classique animé de Disney de 1950, Cendrillon.»

L’équipe de restauration comprenait un vétéran Artistes d’animation Disney Michael Giaimo (Souhait, congelé) et animateur-réalisateur Éric Goldberg (Il était une fois un studio, Pocahontas, Fantaisie/2000). « L’opportunité d’aider à restaurer Blanc comme neige était à la fois un honneur et un défi », Goldberg a déclaré dans le communiqué de presse. « En tant que tout premier long métrage de Walt Disney, Mike Giaimo et moi avons estimé que nous avions une dette envers l’histoire pour le rendre aussi beau et aussi fidèle aux couleurs originales que possible. La palette feutrée et les délicats fonds d’aquarelle évoquent les contes de fées illustrés que Walt aimait tant, et l’histoire et les personnages continuent de résonner jusqu’à ce jour. J’espère que notre travail inspirera les futures générations d’artistes d’animation à apprécier pleinement le talent magistral et le soin apporté à ce film historique.

Directeur de la restauration des Studios Walt Disney, Kevin Schaeffer, a ajouté, « Nous sommes incroyablement heureux de revenir au négatif original de Walt et d’utiliser la technologie de pointe actuelle pour redonner à ce classique époustouflant sa beauté originale. » Vous pouvez voir un exemple de « avant » et « après » en haut de cet article, et voici le résultat final lors de son arrivée sur Disney+ le 16 octobre.il pré-restauration version de Blanche Neige et les Sept Nains est disponible dès maintenant sur Disney+.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.