Blanche Jones Charitable Trust fait un don de 24 000 $ – Shaw Local

POLO — Vingt et un ans après sa création, le Blanche M. Jones Charitable Trust continue d’aider deux entités Polo en faisant un don de 24 000 $ cette année.

Le Polo Area Senior Center a récemment reçu 14 000 $ et la Polo Public Library 10 000 $, a déclaré Paula Faivre, l’une des conseillères fiduciaires.

La fiducie a été créée par Jones en 2002 pour être utilisée à des fins caritatives à sa mort, a déclaré Faivre. Jones est décédé le 20 octobre 2004, à l’âge de 86 ans. La fiducie a commencé à distribuer des fonds en 2007.

“Blanche a énuméré les priorités de la fiducie pour être le Polo Area Senior Center et la Polo Library”, a déclaré Faivre. “Blanche était une lectrice avide et utilisait souvent la Polo Library.”

La First State Bank Shannon-Polo est le fiduciaire. Jones a laissé une liste de personnes parmi lesquelles elle a demandé à la banque de sélectionner des conseillers fiduciaires.

Chaque année, la banque informe Faivre et les deux autres conseillers fiduciaires – Mike Davis et Perry Byers – du montant qu’ils doivent distribuer, a déclaré Faivre. Elle, Davis et Byers demandent au centre pour personnes âgées et à la bibliothèque une «liste de souhaits», puis se réunissent pour discuter et voter sur le montant d’argent qui devrait aller à chaque entité.

En 2022, le Blanche M. Jones Charitable Trust a donné 240 075 $ à la bibliothèque publique de Polo et 271 419 $ au Polo Area Senior Center.