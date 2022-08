Blâmez Poutine, la chancelière britannique dit aux candidats au Premier ministre

Liz Truss et Rishi Sunak devraient rejeter la responsabilité de la flambée des prix sur le président russe, aurait déclaré Nadhim Zahawi

Le prochain Premier ministre britannique doit pointer du doigt le président russe Vladimir Poutine et le blâmer pour les difficultés économiques de la Grande-Bretagne, a déclaré le chancelier de l’Échiquier britannique, selon un rapport du Times vendredi.

S’exprimant lors d’un événement public vendredi, Nadhim Zahawi aurait affirmé que les conservateurs devaient “rappeler” les gens que les prix mondiaux du gaz ont grimpé en raison de la campagne militaire de Moscou en Ukraine. S’ils ne le font pas, le parti travailliste pourrait gagner du capital politique en critiquant les conservateurs pour leur incapacité à faire face à la crise, aurait-il ajouté.

L’avis a apparemment été adressé à la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss et à l’ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, les deux seuls candidats restants dans la course pour remplacer le Premier ministre sortant Boris Johnson. Zahawi, qui avait précédemment abandonné la course, a apporté son soutien à Truss.

Le conseil du chancelier intervient après que l’inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint un nouveau sommet de 10,1% par an en juillet, selon les estimations de l’Office for National Statistics (ONS). A l’époque, elle notait que la croissance de l’inflation était largement alimentée par la hausse des prix alimentaires. Plus tôt, l’agence a également déclaré que les salaires réels en Grande-Bretagne, après prise en compte de l’inflation, avaient plongé de 3% par an entre avril et juin.

Jeudi, Zahawi a déclaré que Poutine «utilise délibérément l’énergie comme un outil pour nous rendre l’aide que nous apportons à l’Ukraine, et cela a évidemment un impact sur les familles en raison des coûts énergétiques.”

Début mars, cependant, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la flambée des prix mondiaux n’était pas la faute de Moscou. “C’est le résultat de leurs propres erreurs de calcul. Ils ne devraient pas nous en vouloir pour ça“, avait-il déclaré à l’époque.

Plusieurs membres du G20 ont affirmé en juillet que la Russie était responsable d’une vague mondiale d’inflation et de la détérioration des perspectives économiques. Selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, les actions de Moscou ont déclenché «une crise mondiale d’insécurité alimentaire alors que les prix de la nourriture, des engrais et du carburant ont grimpé en flèche.”

Sa déclaration semblait conforme aux remarques du président américain Joe Biden, qui a également tenté de rejeter la responsabilité de la hausse des prix sur la Russie, allant jusqu’à appeler le développement “La hausse des prix de Poutine.” Cependant, selon un sondage Rasmussen réalisé fin juin, seuls 11% des Américains pensent que Poutine est responsable des prix record de l’essence aux États-Unis.