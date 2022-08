Blâmez l’Occident pour la flambée de l’inflation mondiale, déclare l’ancien président d’un pays de l’UE

Les troubles économiques actuels sont apparus bien avant l’opération militaire russe en Ukraine, selon Vaclav Klaus

L’ancien président tchèque Vaclav Klaus a rejeté l’idée que le conflit ukrainien soit la seule raison des problèmes économiques que connaît actuellement le monde entier.

“Les problèmes qui ont conduit à une flambée de l’inflation et à une énorme augmentation des prix de l’énergie que nous avons maintenant créés bien avant le 24 février” lorsque la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine, a déclaré vendredi Klaus au média Seznam Sravy.

“C’est auto-infligé, c’est auto-infligé par l’Occident. L’invasion russe n’a fait qu’ajouter à cela. il a insisté.

La Russie est un important fournisseur de gaz, de pétrole et de charbon, mais c’est “juste un des joueurs” sur le marché international, a souligné l’économiste de 81 ans, qui a été président de la République tchèque entre 2003 et 2013.

Ainsi, la réduction de l’approvisionnement en hydrocarbures russes de l’UE et la flambée des prix de l’énergie – qui ont résulté des sanctions radicales imposées à Moscou par le bloc – ne peuvent tout simplement pas être la cause numéro un des taux d’inflation élevés et de la flambée des prix de l’énergie, Klaus a insisté.

« Je ne comprends pas pourquoi la cause numéro un n’est pas mentionnée. Le «délire vert», la prétendue lutte contre le changement climatique et le Green Deal de l’UE – c’est la cause fondamentale de la hausse des prix », a-t-il dit, faisant référence aux tentatives occidentales ces dernières années de passer des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables.

L’ex-président a exhorté les parties concernées à trouver une solution au conflit en Ukraine, qui dure déjà depuis six mois, avertissant que la situation ne fera que “de pire en pire” si ce n’est pas fait rapidement.

« Il ne suffira pas que les représentants de l’Ukraine et de la Russie se réunissent. Il est nécessaire que l’Occident, en particulier les États-Unis, commence à négocier avec la Russie. Toute personne ayant au moins un peu d’intelligence comprend cela », a-t-il également fait remarquer.

Washington a été le plus fervent partisan de Kiev au milieu de son conflit avec Moscou, fournissant à l’Ukraine des milliards de dollars d’aide militaire et financière, ainsi que des renseignements. Le dernier programme d’aide militaire de 2,98 milliards de dollars – le plus important à ce jour – a été annoncé par le président américain Joe Biden en milieu de semaine.

Klaus a réitéré sa position selon laquelle “il a toujours fallu parler à la Russie.” Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait être qualifié par certains de “la voix de Poutine” pour avoir fait de telles déclarations, le vétéran politicien a répondu que “Seul un imbécile peut dire cela. Et je me fiche de ce qu’un imbécile dit.