Blâmer Liz Truss ne résoudra pas les problèmes du Labour

Le secrétaire en chef du Trésor, Darren Jones, est devenu aujourd’hui le dernier ministre à adopter consciencieusement invoquer le spectre de Truss – en vain. Pendant ce temps, la patience des électeurs face à la phrase sur un « trou noir » dans les finances publiques était limité avant même l’OBR fondamentalement écossais la réclamation mercredi. Les marchés réagissent toujours mal au budget, tout comme les électeurs ; tout aussi inquiétant pour le Labour, sa feuille de vigne d’un réseau de soutien à la City s’est plié.

La décision du gouvernement Starmer d’essayer de faire du foin avec Truss est parfaitement compréhensible. Le mini-budget a été un désastre auto-infligé par quelqu’un qui était fondamentalement mauvais en politique : 40 milliards de livres sterling de réductions d’impôts financées par le déficit qui ont paniqué les marchés, qui ont ensuite été rapidement équilibrés par la promesse de 40 milliards de livres sterling de réductions de dépenses. Je n’ai jamais livré.

Pourtant, ce n’est clairement pas l’argument porteur que pensaient les travaillistes. La raison la plus importante à cela est qu’il est possible de donner trop d’importance à une bonne chose, et le gouvernement actuel loin trop de mini-budget. Oui, les marchés ont mal réagi et les taux hypothécaires ont augmenté. Mais l’idée selon laquelle c’est la racine de tous nos malheurs économiques actuels – et des décisions difficiles que le gouvernement doit prendre – est évidemment ridicule.