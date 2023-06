Blâmer l’immigration pour la crise du logement dans le pays masque le vrai problème, selon les analystes

C’est un argument qui revient à maintes reprises chaque fois qu’il y a une discussion sur la crise du logement qui afflige la région métropolitaine de Vancouver ou n’importe où ailleurs au Canada.

Si le Canada ne peut pas loger les gens qui vivent déjà ici, nous devrions cesser de laisser plus de gens entrer au pays.

Vendredi, la population du pays a atteint 40 millions d’habitants, la quasi-totalité de la croissance de l’année dernière étant due à l’immigration. Le gouvernement fédéral s’est engagé à autoriser jusqu’à 500 000 nouveaux arrivants au Canada chaque année d’ici 2025.

À bien des égards, l’afflux d’immigrants est une aubaine, surtout compte tenu de la démographie vieillissante du Canada et des pénuries de main-d’œuvre. De nombreux économistes s’accordent à dire que l’économie ne serait pas en mesure de maintenir une forte croissance sans l’afflux de nouveaux arrivants. Culturellement, les immigrants apportent innovation et vitalité à la société canadienne.

Mais cette croissance survient à un moment où la plupart des municipalités ont peu de logements disponibles, et la plupart d’entre eux sont déjà trop chers.

Les défenseurs de l’immigration et les experts en logement affirment que la critique des nouveaux arrivants en tant que cause de la crise du logement est erronée. Ils disent que les immigrés sont trop souvent les boucs émissaires des échecs sociétaux et gouvernementaux.

Au lieu de cela, ils pointent du doigt le gouvernement fédéral pour avoir fixé de grands objectifs tout en ne garantissant pas l’infrastructure nécessaire pour soutenir la croissance démographique.

« C’est désolant »

Les appels pour empêcher les immigrants d’entrer en raison du coût du logement sont frustrants pour Meheret Bisrat, le directeur principal du développement communautaire de la DiverseCity Community Resource Society basée à Surrey, en Colombie-Britannique.

Bisrat affirme que les immigrés sont parmi les personnes qui souffrent le plus des effets de la crise du logement.

« C’est décourageant d’entendre ce genre de commentaires parce que j’ai l’impression que cela manque un peu de compassion et de compréhension… des réalités des nouveaux immigrants », a déclaré Bisrat, qui supervise l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants à DiverseCity.

L’immigration a représenté la quasi-totalité de la croissance démographique du Canada au cours des dernières années. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Bisrat dit que les nouveaux arrivants sont souvent confrontés à des obstacles que ceux qui vivent déjà ici ne rencontrent pas. Par exemple, ils sont susceptibles de manquer de références et peuvent ne pas avoir d’antécédents de crédit sur lesquels s’appuyer.

« Ils ne connaissent pas pleinement leurs droits et ils sont exploités », a déclaré Bisrat.

‘Nous avons besoin d’eux’

Les nouveaux arrivants sont souvent victimes de discrimination lorsqu’ils cherchent un logement en raison de leur religion, de la taille ou de la composition de leur famille ou de leur dépendance à l’aide sociale s’ils sont réfugiés, dit-elle.

La difficulté ou l’incapacité des nouveaux immigrants à trouver un logement rend extrêmement difficile pour eux de s’installer dans leur nouveau pays et de s’intégrer pleinement à leur environnement.

« Ce sont de nouveaux membres de notre communauté. Et nous avons besoin d’eux, en fait, pour être ici », a-t-elle déclaré.

Les analystes affirment que le problème du logement au Canada est en partie dû au fait que les efforts du gouvernement fédéral pour la croissance ne sont pas accompagnés de politiques visant à construire davantage d’infrastructures. (François Gagnon/Radio Canada)

C’est l’argument avancé par le gouvernement fédéral en novembre 2022 lorsqu’il a annoncé son objectif de 500 000 nouveaux immigrants par an.

Ottawa a déclaré que les nouveaux arrivants étaient l’une des principales raisons pour lesquelles l’économie canadienne a pu se remettre de la pandémie et font partie intégrante de la prospérité continue du pays.

Dans une déclaration écritele gouvernement fédéral a déclaré que l’immigration représentait près de 100 % de la croissance de la population active du Canada et devrait représenter 100 % de la croissance démographique du pays d’ici 2032.

D’ici là, le rapport entre les travailleurs et les retraités devrait passer de sept pour un il y a 50 ans à deux pour un.

Le rêve canadien contre le cauchemar canadien

Andy Yan, le directeur du City Program de l’Université Simon Fraser, convient que les immigrants sont un élément essentiel de la société canadienne.

Yan voit également une lacune dans les politiques gouvernementales.

« Le gouvernement fédéral n’a pas nécessairement lié le rôle de l’immigration à la nécessité de financer les infrastructures dans ce pays », a-t-il déclaré.

« Alors que nous faisons la promesse du rêve canadien, nous semblons très disposés à exposer les nouveaux immigrants au cauchemar canadien du logement. »

Les nouveaux arrivants font souvent face à des obstacles supplémentaires pour trouver un logement, dit un travailleur d’établissement. (David Horemans/CBC)

La réticence à autoriser davantage de nouveaux arrivants dans le pays va au-delà des problèmes de logement, dit Yan. Il expose également le racisme latent dans la société canadienne.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, dit Yan, cela a souvent pris la forme d’une peur de l’inondation culturelle de divers groupes d’immigrants.

« Ce racisme évite les problèmes plus profonds que nous avons en termes de comment nous produisons des logements et pour qui. »