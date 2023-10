Blâmer les victimes est un crime pour de nombreux progressistes. Sauf quand il s’agit des Juifs | Howard Jacobson

UNUn vieil homme est assis au milieu de la destruction sur ce qui reste d’un mur et laisse les larmes couler de ses yeux. Il ne semble pas avoir la force de les sécher. Peut-être qu’il veut ne jamais les sécher. Une femme se serre la tête, ne sachant de quel côté se tourner. Elle a perdu ses enfants. Il n’y a personne à proximité pour l’aider à les retrouver. Elle ne les trouvera pas. Je n’en suis pas sûr mais mes craintes pour elle m’autorisent à le dire. Nous sommes dans un monde vide de bonne fortune, sans parler de Dieu, où les enfants ne se trouvent pas et où les maris et les femmes ne reviennent pas.

J’éteins la télévision. Ma femme sort avec des amis. Seule, au plus faible, je laisse couler mes propres larmes. Ce sont des larmes de juif mais c’est tout ce que j’ai.

Et ce sont des Gazaouis pour lesquels je pleure. Pour autant que je sache, ils dansaient dans ces rues aujourd’hui en ruines lorsque des photos d’Israéliens massacrés ont fait le tour du monde. Pour autant que je sache, ils pleurent aujourd’hui après les terroristes – peut-être leurs propres enfants ou frères – qui ne sont pas revenus pour se vanter du nombre d’Israéliens qu’ils ont tués. Et il est très probable qu’ils aient appris à leurs enfants dès le berceau à mépriser tous les Juifs, car il ne s’agissait pas d’une animosité occasionnelle et superficielle qui s’est manifestée dans le sud d’Israël la semaine dernière. Je suis triste pour un vieil homme et une mère désemparée qui pensent que je suis un animal et que mes enfants le sont aussi.

Mais justement parce que je ne suis pas un animal, je ne peux les voir que comme des personnes partageant les mêmes sentiments que les miens. Le chagrin est le chagrin. La peur est la peur. Ce que nous partageons, nous ne devons pas le mépriser. Après-demain, je pourrais me sentir différemment. Mais le temps que nous accordons à laisser respirer la pitié est une des mesures de la civilisation. À tout une saison. À chacun un moment de deuil.

Et après-demain, bien sûr, une femme instruite de Gaza met mon humanité à l’épreuve lorsqu’elle assure à Newsnight que « peut-être que le Hamas a tué des soldats israéliens », mais écarte l’idée qu’il a tué quelqu’un d’autre. Elle secoue la tête. « Non, nous ne tuons pas. » Il est impossible de savoir si elle a peur d’admettre la vérité ou si elle n’y croit tout simplement pas. Petite merveille. Après tout, il est difficile d’imaginer que des hommes auraient pu faire ce qu’ils ont fait. « Oui, dans le catalogue, vous recherchez des hommes », dit Macbeth aux meurtriers qu’il a engagés pour tuer Banquo, « car… les bâtards, les épagneuls, les chiens… et les demi-loups sont tous appelés chiens. » Qui d’autre qu’un demi-loup pourrait arracher la vie à des bébés endormis ? Même si ces bébés sont juifs ? Même s’ils occupent illégalement des terres palestiniennes ? Maintenant, voilà, tu m’as.

Ce que nous ne savons pas sur l’éducation d’un terroriste, nous pouvons le deviner. Mais ceux qui, dans les capitales européennes, ont célébré le massacre des Juifs de tous âges posent un plus grand défi à la compréhension. Comment une féministe peut-elle mettre de côté tout ce qu’elle croit pour encourager un violeur ? Le viol dans une cause est-il admissible différent du viol dans une autre ? Combien de professeurs de droits de l’homme ont fait la fête toute la nuit après avoir vu des images d’Israéliens privés de leur droit à la vie ?

Qu’il n’y ait eu aucune pause, même provisoire, parmi les partisans progressistes du Hamas en Occident n’est guère moins choquant que les actes impitoyables eux-mêmes. Laissez le récit fallacieux selon lequel les sionistes sont tombés d’un ciel bleu clair pour occuper le pays de quelqu’un d’autre, et vous vous attendriez toujours à une certaine inspiration, à un espace de choc ou de chagrin, à un aveu que lorsqu’ils ont crié : « De la rivière à la mer « La Palestine sera libre », même les antisionistes les plus fervents n’ont jamais envisagé une prise de liberté sous une forme aussi sanglante. Mais non. Avant que le sang ne soit séché, les victimes de cette horreur inimaginable étaient devenues des cambrioleurs qui s’étaient introduits par effraction dans la maison de quelqu’un d’autre et avaient obtenu ce qu’ils méritaient. Fromage à pâte dure. Si vous ne voulez pas être éliminé lors d’un festival de musique, a déclaré un universitaire formé à Soas, que diriez-vous de « ne pas organiser de festivals de musique sur des terres volées ? »

A quoi je ne vais pas répondre : si vous ne voulez pas que votre pays soit réduit en ruines, que diriez-vous de ne pas massacrer des adolescents lors d’une rave ou des bébés dans leurs lits ? Juste parce que tu dansais sur ma tombe hier, je ne danserai pas sur la tienne aujourd’hui.

Mais voici quelque chose qui me laisse perplexe : le fait de blâmer la victime ne compte-t-il pas parmi les pires crimes partout où sont dispensés des cours sur la foi et la diversité, la race et l’origine ethnique, la philosophie féministe, etc. Ou bien le fait de blâmer les victimes est-il un luxe académique qui n’est pas accordé aux Juifs ? Israéliens, je veux dire ? Je comprends la distinction. La séparation entre Israël et les Juifs est fondamentale dans le discours antisioniste. L’antisémitisme, m’a-t-on assuré à plusieurs reprises, est la dernière chose que sont les antisionistes.

Mais comprenez que la vue d’Israéliens qui se trouvent être des Juifs, malmenés dans des voitures et emmenés en captivité, réveille des souvenirs d’événements dans lesquels les Juifs espéraient ne plus jamais être impliqués. L’un des otages israéliens âgés, qui se trouve être juif, est un pacifiste qui vivait dans un kibboutz près de Gaza et transportait les Gazaouis malades vers les hôpitaux de Jérusalem et de Tel Aviv. Il pensait qu’ils étaient ses amis. L’expérience d’amis se retournant contre vous dès qu’un pogrom commence est également gravée dans l’esprit des Juifs.

« Plus jamais ça », a déclaré le monde après la libération des camps de la mort. Mais ici, ce « jamais » revient une fois de plus dans toute sa splendeur cramoisie.

Mon père, qui n’était pas un sioniste actif, soutenait que puisque les Juifs ne seraient jamais en sécurité, nous devrions considérer Israël comme notre canot de sauvetage. L’amère ironie est que plus nous nous sentons en danger en Israël, plus nous en avons besoin. Que nous devions nous battre jusqu’à la mort pour sa survie ne devrait surprendre personne. Il existe un mot yiddish très utilisé, rachmones. Cela signifie de la pitié. Comment ne pas renoncer rachmones tandis que se battre jusqu’à la mort pour s’y accrocher mettrait à l’épreuve la sagesse de Salomon. Mais tester la sagesse de Salomon est quelque chose que les Juifs connaissent bien.