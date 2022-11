Blâmer les Kurdes pour les troubles, l’Iran menace l’Irak d’une offensive

Une telle offensive, si elle était menée, serait sans précédent en Irak et soulèverait le spectre des retombées régionales des troubles intérieurs iraniens, que Téhéran a dépeints comme un complot étranger sans fournir de preuves.

BAGDAD – Un haut responsable militaire iranien en visite à Bagdad cette semaine a menacé l’Irak d’une opération militaire terrestre dans le nord du pays si l’armée irakienne ne fortifiait pas la frontière commune des pays contre les groupes d’opposition kurdes, ont déclaré plusieurs responsables irakiens et kurdes.

L’avertissement a été adressé cette semaine aux responsables irakiens et kurdes à Bagdad par le commandant de la Force iranienne Al-Qods, Esmail Ghaani, qui est arrivé lundi dans la capitale pour une visite inopinée de deux jours. La force est une unité d’élite au sein des Gardiens de la révolution iraniens.

L’Iran allègue que des groupes d’opposition kurdes exilés depuis longtemps dans le nord de l’Irak incitent à des manifestations anti-gouvernementales en Iran et à la contrebande d’armes dans le pays. Les autorités iraniennes n’ont fourni aucune preuve de ces allégations que les groupes kurdes ont démenties.

On ne sait pas à quel point l’avertissement iranien est sérieux, mais il met Bagdad dans une situation difficile. C’est la première fois que des responsables iraniens menacent publiquement une opération terrestre après des mois de tensions transfrontalières et demandent à l’Irak de désarmer les groupes d’opposition actifs sur son territoire.

Maintenant dans leur deuxième mois, des manifestations exigeant le renversement des dirigeants cléricaux iraniens ont éclaté après la mort d’une femme kurdo-iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, en garde à vue à Téhéran. Des milliers de personnes ont été arrêtées et des centaines tuées alors que les autorités iraniennes brandissaient des balles réelles pour garder le contrôle des rues, mais les manifestations ne montrent aucun signe de ralentissement. Les régions kurdes d’Amini ont souvent été au centre des troubles.

L’Iran a accusé l’ingérence étrangère d’être à l’origine des manifestations et a pointé du doigt les groupes d’opposition kurdes du nord de l’Irak, les accusant d’implication directe et d’avoir des liens avec Israël. Téhéran a lancé à plusieurs reprises des attaques de missiles visant les bases de ces groupes à l’intérieur de l’Irak, tuant au moins une douzaine et en blessant beaucoup d’autres.