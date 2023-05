Blâmer la fusillade de masse du centre commercial du Texas sur des problèmes de santé mentale obscurcit le vrai problème

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, appelle à davantage de ressources pour la santé mentale à la suite d’une fusillade de masse dans un centre commercial à Allen, au Texas, samedi, au cours de laquelle un homme armé a tué au moins huit personnes. Abbott a présenté ces ressources comme la solution à la violence armée qui a ravagé l’État ces dernières années. Mais il y a peu de preuves que l’augmentation du financement des services de santé mentale réduira la violence armée.

« Ce que le Texas fait de manière considérable, nous travaillons pour lutter contre cette colère et cette violence, mais en allant à sa cause profonde, qui traite les problèmes de santé mentale qui se cachent derrière », a déclaré Abbott lors d’une interview sur Fox Nouvelles dimanche. « Les gens veulent une solution rapide. La solution à long terme ici est de s’attaquer au problème de santé mentale.

C’est l’une des nombreuses fois depuis qu’Abbott a pris ses fonctions que le gouverneur républicain et son parti ont invoqué des problèmes de santé mentale comme cause profonde des fusillades de masse dans l’État, y compris la fusillade de l’année dernière dans une école primaire à Uvalde, la fusillade d’El Paso Walmart en 2019, la fusillade de Midland-Odessa en 2019, la fusillade du lycée de Santa Fe en 2018 et la fusillade de la première église baptiste en 2017.

Le président Joe Biden, quant à lui, a réitéré dimanche ses appels à un contrôle fédéral accru des armes à feu, notamment une législation interdisant les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité, promulguant des vérifications universelles des antécédents, exigeant un stockage sûr des armes à feu et mettant fin à l’immunité des fabricants d’armes à feu.

Bien que la législature du Texas ait alloué plus de 1,5 milliard de dollars aux services de santé mentale au cours des dernières années, ces services restent inaccessibles pour de nombreuses personnes au Texas, qui fait face à une pénurie critique de professionnels de la santé mentale.

De plus, il n’est pas clair que la résolution de la crise de santé mentale de l’État aura un impact significatif sur la prévention de la violence armée, étant donné le vaste corpus de recherches qui montre que la plupart des personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale ne deviennent jamais violentes. Au contraire, la rhétorique des républicains sur les problèmes de santé mentale – un manuel pratiqué depuis longtemps par les défenseurs des droits des armes à feu – sert à détourner l’attention des discussions qu’ils ne veulent pas avoir sur le contrôle des armes à feu.

Il y a une crise de santé mentale au Texas

De nombreux États ont du mal à répondre à la demande de ressources en santé mentale à la suite de la pandémie de Covid-19, mais le Texas s’en sort moins bien que la plupart. Environ 37% des adultes du Texas ont signalé des symptômes d’anxiété ou de trouble dépressif, contre une moyenne nationale d’environ 32%, dans une enquête du US Census Bureau de février 2023.

Le Texas a également pris du retard sur d’autres États en termes d’accès aux soins de santé mentale. Mental Health America, un groupe de défense des intérêts à but non lucratif, a constaté que le Texas avait le pire accès aux services de santé mentale dans l’ensemble en 2022 en considérant «l’accès à l’assurance, l’accès au traitement, la qualité et le coût de l’assurance, l’accès à l’éducation spécialisée et la disponibilité de la main-d’œuvre. ” En 2023, 98% des 254 comtés de l’État étaient au moins partiellement désignés comme «zones de pénurie de professionnels de la santé mentale» par le gouvernement fédéral.

Une autre enquête menée en février par l’Episcopal Health Foundation, une organisation à but non lucratif de santé publique basée au Texas, a révélé que plus de la moitié des Texans affirment que l’augmentation du financement des programmes de santé mentale devrait être la priorité absolue de l’État en matière de soins de santé. Plus d’un quart ont déclaré qu’un membre de leur ménage avait du mal à accéder aux soins de santé mentale en raison du coût – la proportion la plus élevée que l’organisation ait jamais signalée en cinq ans de réalisation du sondage.

La législature du Texas prend des mesures pour faire face à la crise de santé mentale de l’État avec un ensemble bipartite de 34 millions de dollars pour financer les services de santé mentale, en particulier pour les mineurs. Ce projet de loi, qui a été adopté par le Sénat de l’État le mois dernier et devrait devenir loi, est une étape importante, mais pourrait ne pas être suffisant pour remédier aux déficits de financement historiques.

Bien que le gouverneur ait promis de financer les services de santé mentale après la fusillade d’Uvalde l’année dernière, il a détourné 211 millions de dollars du département qui supervise les problèmes de santé mentale – plus que de tout autre organisme d’État – pour financer son programme de contrôle des frontières. Le nouveau projet de loi ne sera même pas près de compenser cette diversion.

Pourquoi les défenseurs des droits des armes à feu parlent de santé mentale plutôt que de contrôle des armes à feu

Les défenseurs des droits des armes à feu ont longtemps poussé le récit selon lequel les problèmes de santé mentale, plutôt que les armes à feu, sont la cause profonde de la violence armée.

L’ancien président Donald Trump et l’ancien vice-président Mike Pence ont répété cette affirmation lors de la réunion annuelle de la National Rifle Association le mois dernier. « Ce n’est pas un problème d’armes à feu », a déclaré Trump. « C’est un problème de santé mentale, c’est un problème social, c’est un problème culturel, c’est un problème spirituel. »

Mais cela ne semble pas être confirmé par la recherche. Une revue de la littérature réalisée en 2016 par l’American Psychiatric Association a révélé que les tireurs de masse atteints de maladie mentale grave représentent moins de 1% des homicides annuels liés aux armes à feu. Il a également constaté que seulement 3 % environ des crimes violents et une part encore plus faible de ceux impliquant une arme à feu sont commis par des personnes atteintes de maladie mentale grave.

Blâmer l’épidémie de violence armée en Amérique sur les problèmes de santé mentale, comme l’ont fait les républicains, obscurcit le lien beaucoup plus fort entre la possession d’armes à feu et les décès par arme à feu. Une étude menée en 2013 par l’Université de Boston, par exemple, a révélé que pour chaque point de pourcentage d’augmentation de la possession d’armes à feu au niveau des ménages, le taux d’homicides par arme à feu dans l’État augmentait de 0,9 %. Plus d’armes à feu sont achetées au Texas que dans tout autre État, et le nombre de décès par arme à feu est également supérieur à la moyenne.

On craint également qu’une focalisation républicaine sur la santé mentale et la violence ne conduise en fait à moins de traitement, car lier les deux peut renforcer la stigmatisation autour des problèmes de santé mentale.

« Les lois sur la restriction des armes à feu axées sur les personnes atteintes de maladie mentale perpétuent le mythe selon lequel la maladie mentale mène à la violence, ainsi que la perception erronée selon laquelle la violence armée et la maladie mentale sont fortement liées », écrivent James L. Knoll IV et George D. Annas dans leur littérature. examen. « La stigmatisation représente un obstacle majeur à l’accès et au traitement de la maladie mentale, ce qui à son tour augmente le fardeau de la santé publique. »