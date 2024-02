blâmer Israël pour l’attaque du Hamas du 7 octobre rend la paix moins – et non plus – probable

Le parti travailliste britannique a récemment retiré son soutien à l’un de ses candidats parlementaires pour avoir tenu des propos perpétuant des stéréotypes antisémites. Azhar Ali a dit que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a « autorisé » l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre comme un moyen de détourner l’opinion publique de ses malheurs politiques et de donner aux Israéliens « le feu vert pour faire ce qu’ils veulent ». [in Gaza]». Ali a ensuite fait des commentaires antisémites sur l’influence juive dans la politique et les médias britanniques.

De tels commentaires sont symptomatiques d’un problème plus large chez certains, dans la gauche progressiste en particulier, qui consiste à ignorer la violence contre les Israéliens et à se concentrer exclusivement sur le sort des citoyens palestiniens. Une minorité a même célébré l’attaque comme une sorte de « une atrocité progressive ».

du Hamas horrible attaquequi comprenait des tortures physiques et psychologiques, viol collectif et la prise de plus de 200 otages ont profondément traumatisé la société israélienne. Les réponses qui se concentrent uniquement sur le statut de victime palestinienne et rejettent l’expérience israélienne de violence et de terreur sont susceptibles de contribuer au sentiment d’isolement et de colère d’Israël.

Plus les Israéliens se sentent abandonnés par la communauté internationale, plus il est sans doute difficile d’instaurer une paix viable et durable entre Israéliens et Palestiniens. La situation est déjà assez désastreuse sans aggraver les choses, et la situation est mauvaise.

La réponse militaire d’Israël à l’attaque du 7 octobre a entraîné la mort de plus de 29 000 Palestiniens et le déplacement de près de 2 millions de personnes supplémentaires. Cela viole presque certainement le droit humanitaire international, ainsi que le propre code de conduite militaire d’Israël.

Il n’y a aucune excuse pour cette réponse militaire extrême, mais nous devons comprendre la perspective d’Israël si nous voulons briser le cycle de la violence. Il est important de considérer que l’ampleur de la réponse d’Israël peut être le résultat de la colère, de la peur et du traumatisme plutôt que d’une réflexion stratégique raisonnée. Il est probable qu’un sentiment d’isolement exacerbe ces sentiments.

Quelques Leaders mondiaux ont exprimé leur indignation face à l’attaque, certains apportant un soutien militaire et diplomatique. Mais d’autres réactions ont été beaucoup moins empathique. Président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva est même allé jusqu’à comparer la campagne militaire d’Israël à l’Holocauste.

Un manque d’empathie similaire a été constaté dans certaines organisations non gouvernementales. Par exemple, l’organisme des Nations Unies ONU Femmes a pris huit semaines de publier une déclaration condamnant la violence sexiste contre les femmes israéliennes.

Cette incapacité à reconnaître l’horreur du 7 octobre est avant tout un problème parmi certains à gauche. Antagonisme de gauche envers Israël n’est pas nouveau et partis politiques dans de nombreux pays ont été divisés sur leur réponse.

Un homme politique local en Californie, lors d’une débat houleux sur les appels à un cessez-le-feu à Gaza, aurait déclaré : « L’idée selon laquelle il s’agissait d’un massacre de Juifs était un récit fabriqué. » Au Royaume-Uni, ancien député travailliste (et candidat parlementaire indépendant) Georges Gallowaya tenu des propos désobligeants sur X (anciennement Twitter) qui semblait justifier le meurtre d’Israéliens le 7 octobre.

D’autres ont même a toléré l’attaque. Ils soutiennent qu’il s’agit d’un résultat inévitable de l’occupation des terres palestiniennes par Israël pendant 75 ans et tentent de qualifier l’attaque du Hamas d’acte de défi anticolonialiste légitime. Les Etats Unis Parti pour le Socialisme et la Libération a proclamé : « Les actions de la résistance au cours de la dernière journée constituent une réponse moralement et juridiquement légitime à l’occupation. »

Ce que de nombreux Israéliens ont trouvé encore plus déconcertant, c’est la façon dont certains de ces messages accusant Israël a commencé à émerger avant Israël a lancé son invasion militaire massive de Gaza.

De sombres perspectives

La nature unilatérale de nombreuses réponses qui ont soutenu sans équivoque les Palestiniens a sans doute alimenté le sentiment d’isolement et de victimisation d’Israël, amplifiant ses relations préexistantes. mentalité de siège. Cela a probablement contribué à l’érosion continue en Israël de toute croyance en une paix future avec un État palestinien. Un sondage réalisé par Gallup fin décembre 2023, 65 % des Israéliens rejettent désormais l’idée d’une Palestine indépendante.

Il n’y a aucune justification légitime à l’ampleur des morts qu’Israël a déclenchées sous Opération Épées de Fer. Cela risque d’enflammer et de mettre en colère les générations futures de Palestiniens et de rendre difficile l’envisagement d’un avenir plein d’espoir pour les deux peuples.

En effet, selon un sondage réalisé fin décembre 2023 par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes (PCPSR), le soutien palestinien à la lutte armée a augmenté. augmenté de façon significative depuis le 7 octobre, et la majorité des Palestiniens estiment que l’attaque du Hamas était justifiée.

Un autre enquête a révélé que 98 % des Palestiniens « n’oublieront jamais et ne pardonneront jamais » à Israël ses actions dans la bande de Gaza. Environ 90 % estiment que la coexistence israélo-palestinienne est peu probable.



EPA-EFE/Abir Sultan



Pourtant, malgré ce durcissement des vues des deux côtés, cela devrait être une opportunité pour la gauche en Israël. Le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahu est profondément impopulaire. L’attaque du 7 octobre est largement considérée comme une preuve de l’échec de l’approche sécuritaire de la droite menée par Netanyahu, qui a toujours été un critique virulent des accords d’Oslo et du processus de paix dans les années 1990.

Il y aura presque certainement une enquête officielle sur l’échec d’Israël à se protéger le 7 octobre, et peut-être aussi sur Les connaissances de Netanyahu d’une menace imminente ou du moins sa complicité dans le financement du Hamas depuis des années. Il est déjà inculpé de corruption et plus cette guerre durera, plus il pourra reporter son jugement.

Mais quelle que soit son impopularité et celle de son gouvernement, la brutalité de l’attaque du 7 octobre a suscité en Israël le sentiment qu’une ligne avait été franchie par les Palestiniens. Une écrasante majorité soutient la campagne militaire à Gaza, selon une enquête menée par le Institut d’études sur la sécurité nationale.

Par conséquent, de nombreux membres du camp pacifiste israélien qui prônent depuis des années une solution à deux États semblent incapables d’appeler les dirigeants israéliens à la retenue. Ceux qui sont encore actifs ont constaté les difficultés croissantes circonstances auxquelles ils sont confrontés.

De nombreux membres de la gauche en Israël se sentent de plus en plus isolés de leurs frères progressistes du monde entier et affaiblis au niveau national. Alors que le public israélien bouge de plus en plus à droitecette tendance contribue à un sentiment de désespoir et de solitude chez ceux qui ont désespérément besoin de soutien dans leur quête de la paix.

Malheureusement, la résilience et l’attrait du camp israélien de la paix peut s’avérer être une autre victime de l’attaque du Hamas. Pour que la paix soit possible, il est vital de reconnaître que les Israéliens peuvent aussi être des victimes.