Blâme des victimes et éducation sexuelle dans le Boys ‘Club of Australian Politics

Le lendemain, il est passé au contrôle des avaries, annonçant une revue des processus de support et du comportement professionnel du personnel. Finalement, après avoir consulté sa femme – qui, selon lui, a clarifié les choses en lui demandant d’imaginer que ses propres filles avaient été agressées – le Premier ministre du pays, Scott Morrison, s’est excusé.

Ses propos, disaient les critiques, étaient réticents et condescendants. Pire encore, ils ont révélé un sentiment inquiétant: lorsqu’une femme est violée et incapable de s’assurer le soutien de ses collègues pour traduire l’auteur en justice, le blâme n’incombe pas à l’accusé, ni aux supérieurs de la victime, mais à elle. Comme Mme Higgins l’a dit elle-même dans une déclaration publié la semaine dernière, «La rhétorique continue de blâmer les victimes par le premier ministre est personnellement très pénible pour moi et pour d’innombrables autres survivants.»

M. Morrison et d’autres n’ont pas expressément blâmé Mme Higgins d’être devenue trop ivre la nuit où elle a déclaré avoir été violée, ou de ce qu’elle portait ce soir-là – une telle responsabilité évidente de la victime appartient au passé. Mais ils insinuent que la faute lui incombe, disent les défenseurs des droits des femmes, en formulant ses allégations en termes de perception de Mme Higgins de l’attaque et de ses émotions en réponse à ce qui a suivi.

Comme Jacqueline Maley écrit dans The Sydney Morning Herald, «Cela n’a peut-être pas été délibéré, mais l’utilisation persistante du prénom de Higgins et les commentaires de Morrison sur la consultation de sa femme Jenny sur la façon de gérer le viol présumé, tout cela a donné l’impression que c’était une question à voir avec les sentiments des femmes. «

«Les sentiments des femmes», explique-t-elle, «est un domaine émotionnel privé, difficile à naviguer et qu’il vaut mieux laisser aux femmes. Cela n’a pas grand-chose à voir avec les dirigeants masculins et rien à voir avec les questions importantes de l’État. » Le problème, ajoute-t-elle, avec cette caractérisation est qu’elle «minimise ce qui devrait être un point évident: le viol est un crime».

Une partie du problème est d’ordre culturel, disent les experts. L’Australie a une pénurie d’éducation sexuelle, il n’est donc pas surprenant que M. Morrison, le leader de l’un des espaces les plus dominés par les hommes du pays, ne puisse pas pleinement comprendre les questions de consentement, ou articuler une réponse ajouter.