Blake Snell Q&A: Padres star face aux Rays pour la première fois, le revirement de SD et plus

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Samedi, pour la première fois de sa carrière, le lanceur des San Diego Padres Blake Snell a affronté les Rays de Tampa Bay – l’équipe par laquelle il a été repêché, a fait irruption dans la cour des grands avec et avec laquelle il a remporté un Cy Young en 2018 et un fanion de la Ligue américaine. en 2020.

Snell ressemblait à la superstar dont les fans de Tampa Bay se souvenaient, n’accordant que deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches tout en en retirant 12 – y compris tous les membres de la formation de départ des Rays au moins une fois – pour propulser la victoire 2-0 des Padres.

Le lendemain de ses débuts dominants, Snell a rejoint les hôtes de Flippin ‘Bats Ben Verlander et Alex Curry au Petco Park pour parler de la confrontation avec son ancienne équipe et des liens qu’il entretient encore avec les Rays, son habitude de jouer au golf hors journée qui, selon lui, l’aide. sur le monticule, son amour du jeu vidéo MLB the Show, son enfance en tant que fan des Mariners dans la région de Seattle, la façon dont Fernando Tatis Jr. l’a surpris avec la transition de la star vers le champ droit et plus encore.

Consultez les questions-réponses complètes ci-dessous!

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Ben Verlander : Blake, merci de vous joindre à nous. Bon départ samedi, soit dit en passant. Vous avez bousculé. C’était votre premier départ contre votre ancienne organisation, où vous avez remporté un prix Cy Young. Y a-t-il plus d’émotions qui vous traversent sur un départ comme ça?

Blake Snel : Ouais, je pense que j’étais plus excité à l’idée de lancer devant les gens qui ont eu un impact sur ma carrière et m’ont élevé et m’ont juste appris à être un homme et un joueur de balle. Comme, je pense que je suis plus excité de lancer devant ces gens qu’autre chose, mais définitivement avant le match, il y avait beaucoup de flashbacks dans ma tête.

Alex Curry : On t’a vu ici toute la matinée, tenant le tribunal, parlant à tous les membres de ton ancienne équipe. De toute évidence, comme vous l’avez mentionné, vous attendiez d’avoir lancé contre eux. Comment était-ce, être capable de rattraper tout le monde?

Snell : J’ai pu dîner avec Kyle Snyder, l’entraîneur des lanceurs, qui est vraiment une personne spéciale pour moi. Je parle à tous les gars, même comme [Shane] McClanahan et Taj Bradley, ce sont des gars que j’ai rencontrés quand ils ont été repêchés. Et je leur disais, par exemple, « Concentrez-vous sur certaines choses quand vous êtes dans les ligues mineures et trouvez un moyen d’arriver ici », et maintenant ils sont dans les ligues majeures, donc pouvoir leur parler et voir comment leur parcours passé par les mineurs.

McClanahan, je veux dire, c’est l’homme en ce moment. C’est excitant pour moi de voir qu’en plus de Taj, il est aussi en passe de devenir l’homme. C’est donc très amusant de voir à quel point les choses ont changé et comment elles n’ont pas changé.

Verlandais : Je sais que vous n’aviez pas encore lancé contre eux. Les gars, y aviez-vous joué depuis que vous êtes venu ici ?

Snell : Non. C’est la première fois que je vois tout le monde. Il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques, de facetimes et de SMS. Donc, les voir et sentir leur présence était incroyable.

Curry: Et quel premier match épique contre eux pour vous. Mais vraiment, tout ce mois a été formidable pour vous. Sur quoi avez-vous travaillé qui vous a aidé à vous enfermer?

Snell : Oh, je pense juste que je me suis senti à l’aise. J’ai commencé à jouer plus au golf, ça m’a aidé. J’étais tellement enfermé au début que j’avais l’impression d’avoir perdu la partie amusante. Et puis une fois que j’ai commencé à jouer au golf et à m’amuser davantage, le lancer est devenu comme – c’était amusant de lancer et c’était amusant de s’enfermer.

Blake Snell des Padres en retire 12 en six manches contre les Rays

Verlandais : Jouer plus MLB the Show ou cela a toujours été –

Snell : Cela a été cohérent. (des rires)

Verlandais : On va jouer bientôt. On doit jouer en coop.

Snell : Ce serait génial.

Verlandais : Les gens du Show sont ici à San Diego. Je parlais à l’un d’eux – Colin – et il a dit que je devais vous poser des questions sur le processus de votre venue et essayer de créer votre carte Real 99 (la carte de joueur personnalisée que les joueurs MLB obtiennent dans leurs comptes MLB The Show afin jouer et s’identifier) ​​bien, bien mieux. Il a dit qu’il l’évaluerait en fait comme un 140 (sur 100) en termes de compétence de personnage.

Snell : Ouais, je voulais faire un faux 99. Alors je voulais un knuckleball, un lest, je voulais des lancers que personne ne pouvait frapper. J’essaie de me sentir bien, d’accord ? (des rires)

Verlandais : Il a dit que vous deviez en lancer un dans un jeu et vous êtes comme, bien. Je vais lancer une courbe d’articulation dans le jeu. Et puis il a dit, tu regardes le score de la boîte le lendemain et tu ne l’as pas lancé ?

Snell : Ouais, j’ai eu peur. Tout parle. (rires) Un jour, je lancerai un knuckleball, et ensuite je l’aurai sur ma carte.

Verlandais : Et puis nous l’utiliserons en coopération pour détruire les gens. (rires) Blake, quand vous lancez, à un moment où vous creusez profondément pour quelque chose – vous êtes à 100 lancers, vous êtes en septième manche, les coureurs en deuxième et troisième, un de ces moments – faites vous avez déjà creusé et pensé à vous retirer de [Game 6 of the 2020 World Series]? Avez-vous déjà repensé à ce moment où vous avez été retiré de ce jeu et des World Series, où vous poussiez, comme motivation?

Snell : Honnêtement non. Je n’y pense pas trop. J’avais l’impression que tant de gens y pensaient tellement, que je m’en suis en quelque sorte éloigné et que j’ai laissé les gens en parler. Je ne le regarde pas, je n’y pense pas.

Curry: Hors de vue, hors de l’esprit.

Snell : Oui, parce que je ne peux pas contrôler ça. Je viens de réaliser que c’est ce que c’est et allons de l’avant. Je veux dire, c’est un gros problème parce que les gens en parlent encore tout le temps.

Verlandais : Je fais. (des rires)

Snell : Il y en a partout. Je l’entends tout le temps. Partout où je vais, au moins une personne me dira : « Je ne t’aurais pas fait sortir ! » Je suis comme, « Aight. »

Curry: C’est juste un instant qui vous suivra.

Snell : Ouais, j’espère pouvoir créer de bien meilleurs moments.

Curry: Vous pourriez avoir un de ces moments avec cette équipe de Padres. Il y avait des attentes tellement élevées à l’approche de la saison avec cette formation, un début difficile, mais il semble que vous ayez franchi un cap. Comment avez-vous vu ce groupe se rassembler et changer les choses ?

Snell : Je pense que nous n’insistons pas autant qu’au début pour être aussi bons que tout le monde veut que nous soyons et aussi bons que nous voulons être. J’ai l’impression qu’une fois que nous avons en quelque sorte cessé de faire cela, nous avons juste commencé à nous amuser et à mieux nous connaître et à devenir une équipe et une famille. Je pense que c’est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup plus et nous commençons à gagner et les matchs commencent à être amusants.

Nous y arrivons. Ça craint que nous ne soyons pas, vous savez, 20 matchs au-dessus de .500. Chaque équipe veut être là. Mais nous allons certainement y arriver, et je pense que nous sommes enfin en train de franchir ce cap.

Verlandais : Je dois poser des questions sur Fernando Tatis Jr. parce que le mec est un putain d’étalon. Il est l’un des joueurs les plus excitants du baseball. Il était un arrêt-court, et cette année, il est passé au champ droit, et il a été l’un des meilleurs défenseurs de la droite du baseball, sinon le meilleur. À quel point ce type est-il un monstre ? C’est fou qu’il ait pu déménager et être aussi bon qu’il est.

Snell : Je ne pensais pas qu’il serait aussi bon, honnêtement. (rires) J’étais comme, il va y avoir une sorte de courbe d’apprentissage. Comme, tu n’iras pas juste là-bas et être le meilleur. Au printemps, je le regardais et je lui ai dit : « D’accord, il va se débattre un peu. » Je n’arrêtais pas de dire ça, puis je l’ai regardé comme, « Il est bien trop à l’aise. »

Quand nous sommes allés à New York, c’est là que ça s’est dit : « OK, c’est une blague pour lui. C’est trop facile. » Il est comme divertir la foule. La foule essaie de l’attraper et il en fait un jeu. Ils ne comprennent pas qu’ils font de lui un meilleur joueur en faisant cela. Puis il frappe un coup de circuit – Tatis est juste, il est dans sa propre boîte. Il est si bon. Laissez-le tranquille. Ne lui parlez pas. Tu vas le rendre meilleur.

Curry: J’aime à quel point le thème de tout est amusant. C’est ce que vous faites pour vous améliorer sur le monticule, ce que fait cette équipe pour se rassembler et changer les choses, et comme vous l’avez mentionné, Tatis. C’est ainsi que vous devenez une équipe championne.

Snell : Nous faisons du bon travail; j’espère que nous continuerons et que les victoires commenceront à arriver plus souvent. Et une fois que vous commencez à gagner, tout va mieux.

Curry: Revenons au début. Vous avez grandi autour du jeu. À quel moment de votre vie avez-vous su que le baseball était fait pour vous ?

Snell : C’est bizarre à dire, mais une fois que j’avais environ neuf ans, j’avais l’impression d’avoir une chance d’être un grand ligueur. C’est tout ce que je pensais, tout est envisagé. J’étais comme, « Je ne sais pas à quel point je serai bon mais je sais que je vais me rendre dans les ligues majeures. » Je veux vraiment le faire.

Verlandais : À neuf.

Snell : Oui, à neuf heures. Tôt. J’étais gaucher, j’étais bon, j’ai compris le jeu. Je regardais le baseball avec mon père tous les jours. Je ne savais tout simplement pas pourquoi je ne serais pas un grand ligueur.

Verlandais : Étiez-vous un grand fan des Mariners en grandissant à Seattle ?

Snell : Énorme.

Verlandais : Quel était votre joueur préféré ?

Snell : Ken Griffey Jr. était mon préféré. J’ai aimé Jay Buhner. J’ai aimé tellement d’entre eux. Dan Wilson, je l’aimais bien. Il y en a plusieurs.

Verlandais : Comment était-ce lors de votre premier départ contre les Mariners?

Snell : La première fois que je les ai affrontés, mon grand-père n’allait pas bien et je savais qu’il allait mourir. Je pensais qu’il allait être capable de faire le match et que ce serait la première fois qu’il me regardait en tant que grand ligueur. J’étais assez excité à ce sujet. Il a fini par ne pas y arriver à cause de sa santé, mais c’était probablement l’un de mes meilleurs matchs de ma carrière. J’ai rayé les sept premiers. J’ai eu 12 retraits au bâton en six manches, aucun point.

Verlandais : Semblable à hier.

Snell : Oui, très similaire. Mais oui, lancer à domicile était incroyable. Devant tous mes amis et ma famille qui n’ont jamais pu me voir parce que j’étais en Floride à l’époque, c’était incroyable. Chaque fois que je lance à Seattle, c’est comme le meilleur.

Verlandais : D’accord, j’ai d’autres questions pour vous, liées aux Padres. Les quatre grands de la formation – Juan Soto, Tatis, Manny Machado, Xander Bogaerts – qui est le meilleur athlète des quatre ?

Snell : Tatis. Doit être. Comme s’il pouvait tout faire. Sa carrure, il mesure environ 6 pieds 4 pouces. Il fait toutes ces diapositives folles. Manny doit être là-haut aussi.

Verlandais : Qui a le plus de pop ?

Snell : Probablement… (pause) Je ne sais pas. De manière à. Il a remporté le derby du home run.

Verlandais : Combien de pop as-tu ? Je sais qu’évidemment tu n’as plus le droit de frapper, mais…

Snell : Pas de pop. Aucun.

Verlandais : Avez-vous eu des coups?

Snell : Ouais, quatre. Je me suis arrêté à quatre, c’est ce que je dis aux gens. (des rires)

Verlandais : Tous célibataires ?

Snell : Tous célibataires. Pas de pop.

Verlandais : Meilleur joueur MLB The Show de l’équipe ?

Snell : Moi. Même pas proche.

Verlandais : Vous avez joué dans ce tournoi qu’ils ont organisé au début de la pandémie, n’est-ce pas ? Le tournoi des joueurs ?

Snell : Ouais, je l’ai gagné. Allez frère, je vais bien.

Verlandais : Vous l’avez gagné ? Nous allons être assez bons à ça.

Snell : Je joue plus maintenant que lorsque je jouais au tournoi MLB The Show. C’était sur le vétéran [mode] mais. Ce n’était pas si amusant.

Verlandais : Tu streamais tout le temps. Vous ne streamez plus autant ?

Snell : Je ne diffuse plus que pendant l’intersaison maintenant. Le streaming pendant la saison, c’est trop.

Verlandais : Pourquoi?

Snell : Vous avez un bon début, tout le monde est là tout excité. Tu as mal commencé, tu dois écouter les trolls. C’est une perte de temps, genre, pourquoi est-ce que j’ai continué ?

Verlandais : Le meilleur golfeur de l’équipe ?

Snell : Craig Stamen. C’est un golfeur débutant.

Verlandais : As-tu joué au golf avec lui ?

Snell : Non. (rires) J’ai un handicap de 12. Je vais m’asseoir autour du tournage 90.

Verlandais : Blake, continue de le tuer, mon ami. Merci de vous joindre a nous.