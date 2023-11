Blake Snell et Cody Bellinger parmi les cibles des Giants mentionnées par Scott Boras – NBC Sports Bay Area & California

Les Giants ont pour mission d’ajouter des talents cette intersaison. L’agent Scott Boras est convaincu qu’il représente plus que quelques options d’agent libre intrigantes.

Mercredi, Boras a déclaré John Shea du San Francisco Chronicle qu’il considère cinq de ses clients comme de bons candidats pour San Francisco.

La liste? Les lanceurs partants Sean Manaea, Jordan Montgomery et Blake Snell, ainsi que le voltigeur Cody Bellinger et le joueur de troisième but Matt Chapman.

« Tout le groupe », a déclaré Boras à Shea.

Les Giants ont trois places définies dans leur rotation de départ 2024 : l’as Logan Webb – finaliste du NL Cy Young Award – ainsi que le vétéran Alex Cobb et l’espoir en herbe de 22 ans Kyle Harrison.

Cobb, qui a affiché une MPM de 3,87 en carrière en 28 départs l’année dernière, sera absent jusqu’en avril au moins en raison d’une opération à la hanche cette intersaison. Les jeunes Tristan Beck et Keaton Winn, ainsi que le vétéran Anthony DeSclafani, devraient être de la partie.

Pour faire court, il y a beaucoup de place pour le président des opérations baseball, Farhan Zaidi, pour faire sensation dans la rotation.

Snell rejoint Webb comme l’un des trois finalistes du NL Cy Young Award après avoir affiché une MPM de 2,25, la meilleure de la ligue, et 5,8 coups sûrs accordés toutes les neuf manches en 32 départs pour les Padres de San Diego. Les Giants ont été témoins de sa domination, puisqu’ils n’ont pas réussi à marquer un seul point contre Snell en 18 manches (trois départs).

Montgomery a enregistré une MPM de 3,20 en 32 départs pour les Cardinals de St. Louis et les Rangers du Texas cette saison. Il a débuté six matchs pour les Rangers en séries éliminatoires en route vers un titre de la Série mondiale.

Manaea a décliné son option de joueur pour 2024 sur le contrat qu’il a signé avec les Giants lors de la dernière intersaison. Le joueur de 31 ans a perdu sa place dans la rotation de San Francisco après des difficultés au début de l’année dernière, mais il a retrouvé son rythme dans l’enclos des releveurs et était de retour dans la rotation pour clôturer l’année.

L’alignement des Giants, qui s’est classé 24e pour les points marqués la saison dernière, pourrait également bénéficier d’un coup de pouce.

Bellinger, le MVP de la NL 2019, a redécouvert son swing lors d’un contrat d’un an avec les Cubs de Chicago, avec une moyenne au bâton de .307/.356/.525 avec 26 circuits la saison dernière. Cela lui permettra de toucher un gros salaire cette intersaison.

Chapman, la star de longue date des Oakland Athletics, arrive sur le marché libre à 30 ans. Le natif de Victorville, en Californie, a frappé .234/.327/.429 avec 44 circuits en deux saisons avec les Blue Jays de Toronto tout en continuant d’être l’un des meilleurs joueurs de troisième but de la ligue. Chapman a remporté son quatrième Gold Glove en carrière dans le coin chaud cette année.

Boras n’hésite pas à faire de la publicité à ses clients. Il n’hésite pas non plus à augmenter les prix en agence libre. Mais si les Giants sont prêts à sortir le chéquier, ils auront de nombreuses options cet hiver pour étoffer l’effectif du nouveau manager Bob Melvin.

Téléchargez et suivez le podcast Giants Talk