Blake Snell des Padres sur la spéculation sur les délais commerciaux: « Je pense que nous achetons »

TORONTO — Blake Snell, statistiquement le meilleur lanceur du baseball depuis la fin mai, était loin d’être à son meilleur jeudi au Rogers Centre. Le gaucher des Padres a pulvérisé des terrains sur les bords de la zone de frappe mais a bénéficié de la bonne fortune. Pour la deuxième fois de sa carrière, il a émis sept buts sur balles tout en n’abandonnant qu’un seul point.

C’était une sortie de cinq manches et 106 lancers représentative d’une grande partie de la carrière de Snell: effectivement sauvage, parfois accablante et inefficacement brève. Onze jours avant la date limite des échanges, cela aurait également pu être un avertissement pour les équipes qui avaient besoin d’un pitch de première ligne.

Pourtant, si les Padres rendent Snell disponible, il serait probablement le meilleur starter du marché sans s’appeler Shohei Ohtani. Reste à savoir si les Padres s’engageront dans des discussions commerciales sérieuses impliquant Snell. Même après la défaite 4-0 de jeudi – une occasion manquée de balayer les Blue Jays de Toronto et de gagner un terrain critique dans la poursuite d’une place de joker théorique – il y avait un sentiment à l’intérieur et à l’extérieur de l’équipe que le propriétaire Peter Seidler et le directeur général AJ Preller sont toujours déterminés à essayer de mettre à niveau une équipe 46-51 avec des cotes douteuses en séries éliminatoires et la troisième masse salariale la plus élevée de la ligue.

« Je pense que nous achetons. C’est ce que je ressens », a déclaré Snell. « J’ai juste l’impression que nous devons continuer à gagner. C’était une bonne série à gagner. J’espérais vraiment gagner aujourd’hui.

Snell avait-il reçu une indication que les Padres avaient l’intention d’acheter à la date limite des échanges, comme certaines personnes autour de l’équipe l’ont fait ces derniers jours ?

« Je veux dire, pas de n’importe qui, comme, haut dans l’organisation », a déclaré Snell. «Ma famille, ils veulent tous que nous achetions. Je l’aime ici, donc je n’essaie pas d’aller n’importe où.

« Je préfère rester ici et voir ce qui se passe », a ajouté l’agent libre en attente. « Je préfère finir cette année ici et voir ce qui se passe. »

Blake Snell, qui est le meilleur lanceur de baseball depuis la fin mai, a marché sept frappeurs en cinq manches aujourd’hui et n’a en quelque sorte accordé qu’un seul point contre les Blue Jays. Il a une MPM de 0,71 lors de ses 11 derniers départs pic.twitter.com/b03EQEYHXQ — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 20 juillet 2023

Snell, 30 ans, a longtemps été une créature d’habitude. Les Rays de Tampa Bay l’ont repêché 52e au classement général à la sortie du lycée, ont nourri son développement en tant que meilleur espoir et ont supervisé son ascension pour remporter le prix Cy Young de la Ligue américaine en 2018. Lorsqu’ils l’ont échangé à San Diego après sa célèbre sortie écourtée dans le sixième match des World Series 2020, Snell a d’abord eu du mal à passer de la seule organisation qu’il ait jamais connue.

Plus de deux ans plus tard, mercredi soir, il a rappelé sa tendance à nouer des liens solides. Le voltigeur de centre des Blue Jays Kevin Kiermaier, un ancien coéquipier des Rays, a envoyé à Snell une vidéo d’une capture marquante que Kiermaier avait faite contre Toronto, dans un match commencé par Snell. « N’oubliez pas », a écrit Kiermaier.

Snell ne l’avait pas fait.

« C’est bizarre », a-t-il dit. « Je déteste affronter mes anciens coéquipiers. Comme, le détester avec passion. Vous encouragez ce gars depuis si longtemps, puis vous devez lui faire face et le faire sortir.

Jeudi, Snell a fait exactement cela. Kiermaier a aligné une balle bien frappée en fin de seconde, provoquant des sourires des deux joueurs. Snell a retiré Kiermaier en fin de quatrième sur quatre terrains, aucun d’entre eux à l’intérieur de la zone.

C’était un thème. Snell n’a lancé que 55 frappes parmi ses 106 lancers. Il n’a pas pu affronter Kiermaier une troisième fois. Il a en quelque sorte réussi à permettre des dégâts presque minimes.

« C’était Houdini », a déclaré le manager des Padres, Bob Melvin. « Juste peut-être un peu décalé, évidemment, avec son commandement un peu, que nous n’avons pas vu ici depuis un bon moment. Mais être capable de passer avec une seule course était assez miraculeux.

Snell a attribué sa sauvagerie plus à un excès d’empressement qu’à un manque de contrôle.

« J’essayais juste d’être trop bien », a déclaré Snell. « C’est honnêtement ce qui m’a le plus blessé.

« Je pense juste que j’ai donné beaucoup de crédit à cette formation. Beaucoup de visages familiers (de la Ligue américaine de l’Est), mais je ne les ai pas vus depuis longtemps, donc j’étais vraiment excité. … J’essayais toujours d’être plus prudent que je ne l’ai été avec n’importe quelle équipe. Donc, des deux côtés, mais j’en tirerai des leçons, je m’améliorerai. Dans l’attente de mon prochain départ contre Pittsburgh.

Cette sortie devrait avoir lieu mardi. Cela pourrait finir par être le dernier de Snell à Petco Park en tant que Padre; son départ ultérieur tomberait le 31 juillet à Coors Field. La date limite des échanges arriverait quelques heures plus tard.

Son accent, a déclaré Snell, est sur l’avenir immédiat. La spéculation commerciale qui l’entoure n’est pas encore pleinement enregistrée.

« Personnellement, je n’y pense pas avant probablement, comme, les deux derniers jours (avant la date limite) », a déclaré Snell. « Par exemple, cela dépendra si nous avons gagné ou si nous avons perdu. Ce serait une possibilité. … J’espère que nous gagnerons et que nous irons chercher des gars et que nous ferons une course.

Ainsi, les trois prochaines séries – à Detroit, à domicile contre Pittsburgh, à domicile contre le Texas – pourraient déterminer son sort pour le reste de cette saison. Et dans quelques mois, Snell sera éligible pour la première fois à l’agence libre. Qui sait ce qui va arriver ?

« J’adorerais rester ici », a déclaré Snell, signifiant San Diego. « Je me plais beaucoup ici. Nous verrons. Cette partie est hors de mon contrôle.

(Photo de Blake Snell : Mark Blinch / Getty Images)