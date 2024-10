Blake Shelton s’épanche dans un hommage d’anniversaire à sa femme Gwen Stefani

Blake Shelton, auteur-compositeur-interprète bien connu et personnalité de la télévision, a montré son amour et son affection pour sa femme, Gwen Stefani, à l’occasion de son 55e anniversaire.

Le Abeille à miel Le hitmaker s’est rendu sur son Instagram le 3 octobre et a partagé un carrousel de photos pour célébrer le jour de la naissance de son âme sœur « bien-aimée ».

Montrant son affection pour Stefani, Shelton a également ajouté une légende sous les images qui disait : « JOYEUX ANNIVERSAIRE à ma fille préférée… ma jolie fille @gwenstefani !!!!! JE T’AIME !!!!! »

Le premier cliché présentait les tourtereaux dans un selfie en gros plan, souriant jusqu’aux oreilles.

Sur la deuxième image, on peut voir Shelton, 48 ans, se produire sur scène avec La voix entraîneur.





La photo suivante montre Stefani assise sur les genoux de son mari, tandis que la diapositive finale était un selfie miroir, montrant la fille d’anniversaire depuis un rétroviseur.

De plus, Stefani, la chanteuse pop et chanteuse principale du groupe No Doubt, a également posté une photo d’elle aux côtés de Shelton sur son histoire Instagram.

De plus, elle a partagé une vidéo d’elle portant une robe noire, une cachette d’anniversaire rouge et se préparant à couper le gâteau.

Il est pertinent de mentionner que le couple a annoncé leur relation en 2015 et s’est marié après près de six ans en juin 2021.