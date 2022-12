Blake Shelton révèle sa tradition de Noël céleste avec Gwen Stefani

Blake Shelton est prêt pour un délicieux dîner en cette saison des fêtes.

Lors d’une récente interview sur le “Jennifer Hudson Show”, Shelton a révélé ce que lui et sa femme Gwen Stefani font pour célébrer Noël, affirmant que leurs traditions sont principalement centrées sur la nourriture. Shelton a expliqué qu’ils cuisinaient ensemble, plaisantant que son cou ressemble “à un pélican maintenant, parce que (il est) marié à une Stefani qui cuisine littéralement tout tout le temps”.

“Notre tradition de Noël est devenue, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, car je n’en avais jamais entendu parler, mais cela s’appelle un dôme de pâtes timpano”, a déclaré Shelton à Hudson. “C’est comme cette chose que vous mettez toutes ces différentes couches de pâtes différentes. Donc, il y aurait comme une sauce rouge, puis un Alfredo, puis une autre merde de taureau, puis du fromage, et tout est dans ce dôme.”

Il a ajouté qu’une fois cuit au four, cela “ressemble à cette grosse croûte ronde”. Une fois le dôme coupé, il a plaisanté, “il y a le paradis à l’intérieur… c’est tellement bon.”

Hudson a ensuite évoqué l’idée que Shelton fasse un album pop, ou même une seule chanson, puisque Stefani a traversé et s’est essayé à la musique country. Stefani s’est associé à Shelton sur quelques-unes de ses chansons, dont “Nobody But You” et “Happy Anywhere” et est apparu dans des vidéoclips pour les deux chansons.

Shelton n’était pas opposé à l’idée, rappelant à tout le monde que lui et Stefani “ont fait ensemble une chanson de Noël qui figure sur son album de Noël” intitulée “You Make It Feel Like Christmas”. Il a expliqué, cependant, qu’il ne pense pas qu’il ferait bien en tant qu’artiste pop.

“Je ferai tout ce qu’elle me demandera de faire, mais je ne veux pas la voir échouer, et je ne me vois pas vraiment capable de rivaliser dans le monde pop ska reggae ou quoi que ce soit, vous savez ce que je Je peux boire du rhum, mais je ne peux qu’écouter de la musique”, a expliqué Shelton.

Shelton et Stefani se sont rencontrés en 2014 lors du tournage de la première saison de “The Voice”. Ils étaient tous les deux avec leurs anciens conjoints, Gavin Rossdale et Miranda Lambert, à l’époque.

Leurs deux mariages ont pris fin à l’été 2015, et les deux ont pu se lier à leurs chagrins et ont annoncé leur relation amoureuse en novembre de la même année.

Parlant de leurs expériences partagées, Shelton a exprimé le caractère unique de son lien avec Stefani à Billboard en 2016, en disant: “Gwen m’a sauvé la vie. Qui d’autre sur terre pourrait comprendre de traverser un divorce très médiatisé avec un autre musicien? Vous ne pouvez même pas imaginez les similitudes dans nos divorces.”

Tout au long de leur relation, Shelton est devenu proche des trois fils de Stefani. Lors de l’émission “Today” en 2020, il a parlé de la transition d’ami à figure paternelle et de la grande responsabilité que cela représente.

“C’est un moment effrayant pour moi parce que c’est une chose pour moi d’être avec les enfants tout le temps et d’être leur copain, mais vous devez considérer qu’après un certain temps, ils commencent à écouter les choses que vous dites. Il y a beaucoup de responsabilité qui en découle », a déclaré Shelton

Après cinq ans de fréquentation, Shelton a posé la question en octobre 2020, et ils ont tous deux annoncé leurs fiançailles sur Instagram. Ils ont posté la même photo d’eux ensemble, avec Stefani sous-titrant la photo “oui s’il vous plaît!” et Shelton écrit “hey @gwenstefani merci d’avoir sauvé mon 2020… Et le reste de ma vie… Je t’aime. J’ai entendu un OUI !”

Le couple s’est marié en juillet 2021 et a récemment célébré son premier anniversaire ensemble.

“Je souhaite que tout le monde puisse avoir la chance de rencontrer et de parler à Gwen Stefani à un moment donné de sa vie parce que vous serez simplement une meilleure personne pour cela, c’est la seule façon que je connaisse pour le dire”, a déclaré Shelton à People en juin 2022. “C’est juste une personne magique à côtoyer.”