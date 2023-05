Blake Shelton quitte « The Voice », Niall Horan parle de travailler avec la star de la country « championne »

C’est la fin d’une époque douce-amère pour la star de la musique country Blake Shelton.

Après 23 saisons passées sur « The Voice » de NBC, Shelton, 46 ans, se prépare à faire ses adieux à l’émission du concours de chant.

S’adressant à Fox News Digital, l’entraîneur pour la première fois Niall Horan et les précédents vainqueurs de l’équipe Blake ont partagé l’impact que le chanteur de « God’s Country » a laissé dans leur vie.

« C’était incroyable de voir tous les hommages rendus à Blake… c’était incroyable d’en faire partie, même de faire partie de toute sa dernière saison », a déclaré Horan.

BLAKE SHELTON QUITTER « THE VOICE » APRÈS LA SAISON 23

« Je suis tellement heureux pour Blake. Vingt-trois saisons, et il sort en tant que grand champion. »

Alors que le dernier spectacle de Shelton était mardi, les précédents gagnants de l’équipe Blake se sont réunis pour se prélasser une dernière fois dans la gloire de la star de la musique country.

« C’est tellement spécial, je veux dire, il a changé toutes nos vies », a déclaré Cassadee Pope, vainqueur de la saison 3, à l’entraîneur.

« Il est la raison pour laquelle je suis ici, et simplement l’envoyer et l’honorer d’une si grande manière… C’est tellement cool d’en faire partie. Je suis juste honoré d’être ici. »

D’autres anciens de « The Voice », dont la gagnante de la saison 4 Danielle Bradbery, ont ajouté que Shelton était un excellent mentor et une « aide précieuse » dans sa carrière musicale.

Bradbery était le plus jeune candidat à remporter le concours à l’âge de 16 ans en 2013.

En octobre dernier, Shelton a annoncé qu’il disait au revoir à la populaire émission de concours de chant.

« Je lutte avec ça depuis un moment et j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’éloigner de The Voice après la saison prochaine », a commencé sa déclaration sur Instagram.

« Cette émission a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux, et je me sentirai toujours comme chez moi. Cela a été un sacré voyage au cours de ces 12 années de changement de chaise, et je tiens à remercier tout le monde chez The Voice de NBC , chaque producteur, les scénaristes, les musiciens, l’équipe et les gens de la restauration, vous êtes les meilleurs », a-t-il poursuivi.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO INSTAGRAM

« Il faut beaucoup de travail, de passion et de boissons pour adultes (Ha !) pour organiser un spectacle en direct deux fois par semaine. »

Shelton faisait partie du panel original de « The Voice » avec les stars de la musique Christina Aguilera, CeeLo Green et Adam Levine. L’émission a été diffusée pour la première fois en 2011.

LE CHANTEUR COUNTRY BLAKE SHELTON EMBRASSE LA VIE DE FAMILLE APRÈS LE RETOUR DE HOLLYWOOD

Quant à la suite de Shelton, il a précédemment admis qu’il allait embrasser la vie de famille après avoir pris du recul par rapport à Hollywood – ce qui inclut de passer plus de temps avec ses trois beaux-enfants, les fils de sa femme Gwen Stefani, Kingston, Zuma et Apollo.

BLAKE SHELTON CÉLÈBRE WALK OF FAME STAR, DIT « RIEN N’EST OFFICIEL POUR MOI À MOINS QUE GWEN N’EN FOIS PARTIE »

Le 12 mai, Shelton a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La star de la country a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé qu’il recevrait un si grand honneur, ajoutant dans son discours que quelque chose comme ça n’était « jamais sur [his] radar. »

« Jamais de ma vie je n’aurais pu imaginer avoir une étoile sur le Walk of Fame. Je sais qu’il y a d’autres stars country qui les ont eues et ce sont toutes des stars country que j’admire et qui sont plus grandes que nature pour moi, » Shelton a déclaré à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors qu’une porte se ferme pour Shelton, une autre s’ouvre pour la gagnante de la saison 23 de « The Voice », Gina Miles.

Lorsque Miles a été couronnée gagnante mardi, elle a déclaré à Fox News Digital que sa victoire était « juste folle » et qu’elle était « excitée d’être là du tout ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’espère que la prochaine sera juste plus de musique et faire ce que j’aime faire. »