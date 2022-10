Blake Shelton quitte “The Voice” après la saison 23

Blake Shelton quittera “The Voice” après la 23e saison de l’émission.

Shelton a partagé une déclaration conjointe avec l’émission via Instagram mardi.

“Je lutte avec ça depuis un moment et j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’éloigner de The Voice après la saison prochaine”, a commencé sa déclaration sur Instagram.

“Cette émission a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux, et je me sentirai toujours comme chez moi. Cela a été un sacré voyage au cours de ces 12 années de changement de chaise, et je tiens à remercier tout le monde chez The Voice de NBC , chaque producteur, les scénaristes, les musiciens, l’équipe et les gens de la restauration, vous êtes les meilleurs”, a-t-il poursuivi.

BLAKE SHELTON ANNONCE LA TOURNÉE ‘BACK TO THE HONKY TONK’ AVEC CARLY PEARCE ET JACKSON DEAN

« Il faut beaucoup de travail, de passion et de boissons pour adultes (Ha !) pour réaliser un spectacle en direct deux fois par semaine. »

Il a mentionné sa femme, Gwen Stefani, qui est une autre entraîneure de l’émission.

“J’ai noué des liens à vie avec Carson et chacun de mes collègues entraîneurs au fil des ans, y compris ma femme, Gwen Stefani ! Je dois remercier chaleureusement les chanteurs – les ‘Voices’ qui viennent sur cette scène saison après saison. et nous émerveiller par leur talent et un merci spécial à ceux qui m’ont choisi pour être leur entraîneur”, a-t-il écrit.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Enfin, il s’agit de vous tous, les fans, qui regardez et soutenez ces artistes, nous les coachs et tout le monde à The Voice poursuivant leurs rêves. Cela n’arriverait pas sans vous !”

Shelton est apparu dans chaque saison de “The Voice”. La saison renouvelée du salon sera sa première édition printanière en deux ans.

Parallèlement à l’annonce du départ de la star country, NBC a annoncé que Chance the Rapper et l’ancienne star de One Direction Niall Horan rejoindraient l’émission pour sa prochaine saison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kelly Clarkson sera également de retour pour sa neuvième saison. Carson Daly reviendra en tant qu’hôte.