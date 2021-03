« Tout d’abord, il se trouve que je suis copain avec le gars qui a écrit et chanté cette chanson, et je veux que vous regardiez, juste une seconde, ce panel d’entraîneurs », a déclaré Blake, se référant à lui-même, Kelly, Nick Jonas et John legend . «Prenez note de qui a disparu et de qui est sur cette chaise. Maintenant, je ne dis pas que Kelly Clarkson a fait virer Adam, mais… il est parti et elle est assise là, d’accord?

Pendant La voixÉpisode du lundi 22 mars, Blake et son collègue entraîneur Kelly Clarkson tous deux ont tourné leurs chaises pour un concurrent de 21 ans Keegan Ferrell , qui a interprété une interprétation émouvante de « She Will Be Loved » de Maroon 5.

