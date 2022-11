Blake Shelton, Jack Black et Millie Bobby Brown participent à la Journée mondiale de la gentillesse

La gentillesse est toujours de saison.

Blake Shelton, Jack Black et Millie Bobby Brown n’étaient que quelques-unes des nombreuses stars à partager l’importance de répandre la gentillesse comme une traînée de poudre alors qu’ils publiaient des messages édifiants sur les réseaux sociaux lors de la Journée mondiale de la gentillesse.

Le crooner country a encouragé ses fans à se mettre dans l’ambiance en tweetant : “Répandons un peu de gentillesse à tous !!! Rejoignez le défi de la gentillesse avec moi en suivant #OnOurSleeves.”

Black, qui fait également la une des journaux en tant que chanteur principal de “Tenacious D”, a tenu un cœur en forme de pièce de puzzle dans le cadre d’une campagne avec Autism Speaks.

Brown, qui s’est lancée dans la super célébrité sur “Stranger Things”, a publié une vidéo sur sa nouvelle page Instagram beauté pour ses millions de followers.

“Bonne journée mondiale de la gentillesse”, a déclaré Brown dans un court clip expliquant “à quel point il est important d’être gentil les uns envers les autres, envers vous-même et envers le monde”.

Elle a ajouté : “L’acte de gentillesse peut faire toute la différence dans nos vies. Complimentez cette personne dans la rue, informez-vous auprès d’un vieil ami, faites du bénévolat ou souriez à quelqu’un.”

Colin Wayne, vétéran décoré de l’armée américaine et PDG de Redline Steel, a créé le pièce de puzzle au profit de l’association.

Wayne a déclaré : « En cette Journée mondiale de la gentillesse, je suis fier de m’associer à Autism Speaks dans le but de défendre la communauté de l’autisme. L’autisme touche 1 enfant sur 44 aux États-Unis, et bien qu’il puisse varier en gravité, toutes les personnes atteintes d’autisme méritent d’être traités avec bienveillance. Nous pensons qu’en travaillant ensemble, nous pouvons fournir aux familles concernées les outils et les ressources dont elles ont besoin pour aider les personnes autistes à s’épanouir dans un monde plus aimable.

Le chanteur country Cutter Elliot a déclaré que le design “Be Kind” contribuera à promouvoir la gentillesse envers la communauté de l’autisme et au-delà.

“Vous devez essayer un peu de gentillesse, montrer un peu de gentillesse, faire briller votre lumière pour que tout le monde puisse la voir, et si vous essayez un peu de gentillesse, vous oublierez l’aveuglement des gens étroits d’esprit dans leur rue étroite d’esprit”, dit Cutter.

“Quand vous êtes gentil et que vous traitez les gens avec gentillesse, vous êtes traité avec gentillesse. Je suis fier de montrer mon soutien à Autism Speaks et Redline Steel, deux organisations qui se sont réunies pour répandre la gentillesse.”

La gentillesse n’était pas seulement reléguée au monde réel. Elmo, star de “Sesame Street”, a tweeté : “Il existe de nombreuses façons de montrer de la gentillesse ! Comment faites-vous preuve de gentillesse aujourd’hui ?”

Kermit la grenouille a également offert quelques mots de sagesse : “La meilleure chose que vous puissiez être n’est pas riche ou célèbre, la meilleure chose que vous puissiez être est gentille. Soyons tous gentils les uns envers les autres, aujourd’hui et tous les jours. #WorldKindnessDay.