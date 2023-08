Blake Shelton invite le fils de Gwen Stefani sur scène pour sa « première représentation publique »

Le fils de Gwen Stefani a fait ses débuts sur scène.

Lors de la récente performance de Blake Shelton dans son bar Ole Red dans l’Oklahoma, le chanteur a invité le fils de Stefani, Kingston Rossdale, 17 ans, sur scène pour interpréter une partie de sa musique originale.

« Je suis très excité, en fait honoré, d’être le premier à présenter ce type sur scène pour la toute première fois », peut-on entendre dire Shelton dans une vidéo de fan. « Ce type est un artiste, c’est la vraie affaire et vous allez pouvoir dire que vous étiez là lors de sa toute première représentation publique. »

Rossdale semblait à l’aise sur scène, prenant le temps de dialoguer avec le public entre les chansons et les encourageant à applaudir plus fort tout au long de son set. L’adolescent a chanté quelques chansons rock, avant de souhaiter une bonne nuit au public et de faire un câlin à son beau-père.

Plus tard dans la nuit, Stefani a également rejoint Shelton sur scène, chantant la chanson populaire de No Doubt « Don’t Speak », tout en jouant de la guitare.

Shelton est également le beau-père des deux fils cadets de Stefani, Zuma et Apollo, qu’elle partage avec son ex-mari, le musicien Gavin Rossdale. Les deux ont été mariés pendant 13 ans, de 2002 à 2015.

Le chanteur de country a expliqué à quel point il aimait être beau-père, affirmant que devenir parent lui avait appris « un autre type d’estime de soi » qui vient de « mettre[ting] descendez sur l’échelon » et déplacez-les « devant vous ».

« Ils m’ont appris quelque chose sur moi-même que je ne savais pas : je suis plus qu’un simple chanteur de country ou un gars loufoque. Je suis quelqu’un sur qui ils s’appuient réellement, et ce n’est pas une responsabilité que j’ai jamais eue et pas quelque chose qui J’ai même envisagé d’être dedans », a déclaré Shelton à People en décembre 2022.

Stefani et Shelton se sont rencontrés en 2014 lors du tournage de la première saison de « The Voice ». Ils étaient tous les deux mariés à l’époque; Cependant, ils ont tous deux divorcé au cours de l’été 2015, ce qui les a liés en leur permettant de s’appuyer l’un sur l’autre.

Ils ont commencé à se fréquenter en novembre 2015 et se sont officiellement mariés en juillet 2021. Lors d’une apparition en novembre 2022 dans « The Drew Barrymore Show », a expliqué Stefani, « Dieu vient de nous mettre ensemble. »

« C’était comme une de ces situations miracles où je ne l’avais pas vu venir », a-t-elle déclaré. « Je me disais : ‘Je vais me réveiller tous les jours. Je vais prendre un café. Je vais m’occuper de mes enfants, puis je vais me coucher.’ Comme, je n’embrasserai jamais personne, je ne le ferai jamais – tu me connais, je pensais que ma vie était finie. Et puis Blake Shelton a dit : « Hé ! Je suis Blake Shelton. » »

Plus tôt cette année, toute la famille était présente pour célébrer l’attribution à Shelton d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Lors de son discours, Shelton a remercié Stefani, la qualifiant de « la plus grande chose qui soit arrivée ».

« Rien n’est officiel pour moi à moins que Gwen n’en fasse partie », a-t-il ajouté.