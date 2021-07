Blake Shelton-Gwen Stefani échangent leurs vœux de mariage lors d’une cérémonie intime

C’est confirmé ! Huit mois après s’être fiancés, les chanteurs Blake Shelton et Gwen Stefani ont officiellement marché dans l’allée et ont dit leur « je fais » lors d’une cérémonie intime.

Selon Page Six, les deux se sont mariés samedi au ranch de Shelton en Oklahoma, où des sources avaient précédemment révélé au média qu’il avait construit une chapelle avec l’intention d’y épouser Stefani.

Le couple a célébré ses noces lors d’une petite cérémonie intime dans une église construite sur le domaine. Les paparazzis ont également repéré les parents de Stefani, Dennis Stefani et Patty Flynn, des invités et des musiciens embarquant dans un monospace de luxe pour les emmener au mariage de Blake Shelton et Gwen Stefani en Oklahoma.

La nouvelle du mariage est survenue trois jours après que le magazine People a rapporté que le duo très amoureux avait demandé une licence de mariage en Oklahoma, le pays où les licences de mariage sont valables jusqu’à 10 jours après la date d’émission. Les chanteurs se sont rencontrés sur les plateaux de « The Voice » en 2015, où le couple s’est lié au cours de leurs récents divorces – Shelton de Miranda Lambert et Stefani de Gavin Rossdale. En juillet 2015, Shelton a demandé le divorce de Miranda Lambert, sa seconde épouse, après quatre ans de mariage.

Puis, quelques semaines plus tard, Stefani et Gavin Rossdale ont choqué les fans en arrêtant après 13 ans de mariage et trois enfants. Le duo a commencé à se fréquenter en 2015 – quelques mois après leurs divorces et a officialisé leur relation en 2016 en parcourant leurs premiers tapis rouges à deux. Le couple s’est fiancé en octobre 2020.

Pendant ce temps, au cours de l’année dernière, les deux hommes ont passé toute leur quarantaine ensemble et ont même fait équipe pour « Happy Anywhere » en janvier 2020 et « Nobody but You » en juillet de la même année. En octobre, Shelton a posé la grande question à Stefani.

Prenant leurs poignées Instagram, le couple a partagé une photo d’eux-mêmes en train de s’embrasser alors que Stefani montrait sa magnifique bague. Selon le magazine People, Shelton a posé la question « dans son ranch de Tishomingo, Oklahoma, où le couple a passé la majeure partie du verrouillage pendant la pandémie », et s’est finalement marié au même endroit.