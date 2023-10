Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Gwen Stéfani54 ans, a fondu en larmes après son mari, Blake Shelton, 47 ans, a prononcé un discours à son sujet en l’honneur de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame le 19 octobre. Au cours de son discours émouvant, la star country s’est rappelée de sa première rencontre avec Gwen il y a près de 10 ans. « La première fois que j’ai rencontré Gwen, c’était en 2014. Elle ne ressemblait à aucune autre personne célèbre que j’avais rencontré auparavant », a déclaré Blake avec la pop star à côté de lui. « Elle s’est rendue au travail dans une mini-fourgonnette noire avec des sièges d’auto à l’intérieur. »

L’homme de 47 ans a ensuite expliqué comment Gwen s’était présentée pour travailler avec ses trois fils. Kingstonmaintenant 17 ans, Zouma15, et Apollon, 9. « Elle n’est pas arrivée avec la sécurité. Elle est arrivée avec un bébé et deux petits garçons, qui à l’époque faisaient office de sécurité parce que personne ne s’approchait – c’était le chaos », a-t-il plaisanté. Le Sans aucun doute la chanteuse a accueilli ses trois enfants avec son premier mari, Gavin Rossdaleavec qui elle a été mariée de 2002 à 2016.

Une fois que Blake a commencé à féliciter la femme de 54 ans pour avoir donné la priorité à la maternité plutôt qu’à sa carrière, elle s’est mise à pleurer. « Il était clair pour moi qu’elle était une mère avant tout au monde – c’était son travail n°1 », a-t-il ajouté. « Et maintenant, près de 10 ans plus tard, après ma première rencontre, je peux dire sans aucun doute qu’être mère est toujours la chose la plus importante dans sa vie. Et je dois vous dire que c’est rare dans ce métier.

Blake a poursuivi en disant que sa femme est la « personne idéale » pour recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un exploit qu’il a réalisé en mai. « Elle s’est hissée au sommet encore et encore grâce à son style unique qui a fait tomber le monde amoureux d’elle », a-t-il poursuivi. « Mais pas autant que moi. »

Avant la fin du discours, La voix L’ancien élève a encore une fois rendu Gwen émue lorsqu’il a parlé de son talent de musicienne. «C’est cette chose avec laquelle elle vient de naître qui vous fera vous arrêter et dire: ‘Attendez.’ Qui est-ce? Quel-est son nom? Que fait-elle? Pourquoi est-ce que je l’aime déjà ? Qu’est-ce que c’est ?' », a déclaré Blake. Il a ensuite qualifié la fondatrice de GXVE Beauty d’auteur-compositeur « exceptionnellement talentueux » et l’a félicitée pour cette étape importante. « Alors félicitations à mon auteur-compositeur préféré de tous les temps pour votre étoile. Tu mérites ça et je t’aime », a-t-il conclu.

Lors de la cérémonie, Gwen brillait dans une mini-robe argentée métallisée ornée d’étoiles sur tout l’ourlet. Elle a complété son look en arborant une élégante queue de cheval haute et son rouge à lèvres emblématique. Gwen s’est assurée d’accessoiriser et a ajouté des bottes argentées métallisées assorties à l’ensemble. Ses trois enfants étaient présents et se sont assurés de poser avec leur maman devant son étoile.