Blake Shelton et Gwen Stefani font un voyage dans le passé et se souviennent des premiers instants où ils se sont rencontrés.

Stefani a reçu jeudi une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Shelton a prononcé un discours très émouvant et a partagé qu’au moment où il a rencontré Stefani, il a su qu’elle « n’était comme aucune autre personne célèbre ».

« La première fois que j’ai rencontré Gwen, c’était en 2014. Elle ne ressemblait à aucune autre personne célèbre que j’avais rencontrée auparavant », a commencé Blake. « Elle s’est rendue au travail dans une mini-fourgonnette noire avec des sièges d’auto. Elle n’a pas joué un rôle dans la sécurité. Elle est arrivée avec un bébé et deux petits garçons – qui à l’époque travaillaient comme des agents de sécurité car à l’époque personne n’était présent. aller près de [her]. C’était le chaos. »

Stefani se tenait à côté du podium et a rejoint la foule en riant.

Dans le discours de Stefani, la chanteuse pop a mentionné son mari depuis deux ans et a déclaré : « S’il n’y avait pas eu Irving [Azoff], je n’aurais pas rencontré mon meilleur ami, mon mari – Blake Shelton. Je t’aime tellement. Vous m’avez donné le genre d’amour que je n’avais jamais connu auparavant. Dès que je t’ai rencontré, j’ai su que j’étais à la maison et je suis tellement fière que tu sois à moi – je n’arrive pas à y croire. Je t’aime », a-t-elle conclu.

Plus tard, dans le discours de Shelton en l’honneur de Stefani, la crooner de musique country a déclaré : « Il était clair pour moi qu’elle était avant tout une mère avant tout au monde. C’était son travail n°1. Aujourd’hui, près de 10 ans plus tard, je suis ici. , après l’avoir rencontrée pour la première fois, je peux dire sans aucun doute qu’être mère reste la chose la plus importante dans sa vie. »

Blake a noté: « Je dois vous dire tout ce qui est rare dans ce métier. »

L’interprète de « God Gave Me You » a plaisanté en disant que c’était agréable de voir sa femme honorée pour son « projet parallèle », qu’il a décrit comme étant « l’une des plus grandes stars du monde ».

« À mon avis, Gwen est la personne idéale pour recevoir une étoile sur le Walk of Fame », a poursuivi Shelton. « De la musique à la télévision, en passant par le cinéma, la mode et la beauté, elle s’est hissée au sommet encore et encore grâce à son style unique qui a fait tomber le monde amoureux d’elle – pas autant que moi cependant. »

Blake a partagé que Gwen est « née » avec un trait qui fait dire aux gens : « Attendez, qui est-ce ? Quel est son nom ? Que fait-elle ? Pourquoi est-ce que je l’aime déjà ? Qu’est-ce qui se passe ? »

« C’est ce que Dieu vous donne, et sans aucun doute, Dieu en a donné une dose supplémentaire à Gwen », a plaisanté Shelton.

Son discours significatif s’est poursuivi en félicitant Stefani pour être « exceptionnellement bon » en écriture de chansons. Shelton a noté qu’au cours de sa carrière de plusieurs décennies, une chose s’est démarquée : Gwen a été l’auteur-compositeur de « 99 % » de ses morceaux.

« Gwen a béni la vie de beaucoup de gens grâce à son talent d’auteur-compositeur à plus d’un titre », a-t-il poursuivi. « Je sais personnellement qu’il faut beaucoup de monde pour faire un disque à succès, mais rien de tout cela ne serait arrivé sans Gwen Stefani, l’auteur-compositeur. »

Shelton a conclu son discours en félicitant son « auteur-compositeur préféré de tous les temps » pour son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

« Tu mérites ça et je t’aime », a-t-il dit avant de serrer et d’embrasser sa femme sur la joue.

Les trois fils de Stefani, Zuma Rossdale, Apollo Rossdale et Kingston Rossdale, qu’elle partage avec son ex Gavin Rossdale, ont assisté au grand événement de leur mère jeudi.

Le chanteur de « The Sweet Escape » a semblé ému par le discours de Shelton et a essuyé une larme de ses yeux en concluant.

Dans une interview avec Fox News Digital, Stefani a raconté ses émotions lors du discours de Shelton et a déclaré : « Cela aurait pu être pire aussi, honnêtement, je me retenais vraiment. »

« En entendant les mots de Blake et ce dont il a choisi de parler, comme si nous n’en avions pas discuté, je n’y ai même pas pensé. Je pensais qu’il allait venir là-haut et faire un tas de blagues et me rôtir », elle a continué. « C’était vraiment beau, émouvant. J’ai envie de relire son discours parce que je ne me souviens pas de tout. »

Stefani a déclaré à Fox News Digital que toute la journée avait été « magique » pour elle.

En mai, Shelton a reçu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bien sûr, Stefani a assisté à son grand jour avec les anciens camarades de « The Voice », Carson Daly et Adam Levine.

« Eh bien, rien n’est officiel pour moi à moins que Gwen n’en fasse partie. Cela ne me serait pas senti bien, en fait, je m’en serais probablement assuré et j’aurais cherché partout et trouvé un jour, si elle n’avait pas pu être là aujourd’hui, pour assurez-vous que nous l’avons fait un jour où elle pourrait au moins être ici et avec moi parce que les choses ne sont tout simplement pas amusantes à moins qu’elle n’en fasse partie », a-t-il déclaré à Fox News Digital après la cérémonie.

Au cours de son discours, Shelton a clairement expliqué à quel point Stefani comptait pour lui en déclarant : « J’ai en quelque sorte arrêté de cocher des choses sur ma liste de grandes réalisations dans ma vie lorsque j’ai épousé Gwen. » Il a ajouté qu’obtenir son étoile « n’est que la cerise sur le gâteau » et qu’elle sera toujours « la plus grande chose qui soit arrivée tout au long de ce voyage ».

Gwen et Blake se sont mariés en 2021. Le couple a échangé ses vœux dans une petite église que Shelton avait construite sur une propriété de l’Oklahoma en juin de la même année. Le couple a commencé à se voir en 2015 alors qu’il travaillait comme coach sur « The Voice ».