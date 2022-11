Blake Shelton et Gwen Stefani profitent d’un rendez-vous amoureux lors d’un match de la NFL: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Blake Shelton et Gwen StefaniLe dernier rendez-vous amoureux les a emmenés sur le terrain de football le dimanche 13 novembre. Le célèbre couple a assisté au match des Rams de Los Angeles contre les Cardinals de l’Arizona au SoFi Stadium en Californie, qui s’est soldé par une défaite pour l’équipe locale. Blake, 46 ans, et Gwen, 53 ans, se sont bien amusés et ils ont même marché sur le terrain avant le match pour saluer certains des joueurs.

Blake et Gwen se sont tous les deux habillés avec style pour le match de sport. Blake portait une veste de camouflage sur une chemise noire avec une paire de jeans bleus. Le natif de l’Oklahoma portait un chapeau des Cardinals de l’Arizona pour soutenir l’équipe qui a remporté le match, par un score de 27-17.

Pendant ce temps, Gwen a bercé une veste bouffante blanche avec un pull à col roulé assorti et une paire de jeans bleus déchirés. La Sans aucun doute La chanteuse a ajouté à son look des chaussures blanches, une paire de lunettes de soleil et de jolis bijoux, notamment de petites créoles en or. Gwen portait également une pochette blanche autour de son épaule.

Une fois le match commencé, Gwen et Blake ont pris place dans une loge où ils se sont levés pour encourager les Cardinals. Blake a gentiment enroulé son bras autour de sa femme alors que le couple était assis à leur place pendant les moments les plus discrets du match. Ces deux-là sont vraiment très amoureux !

Blake et Gwen ont commencé à sortir ensemble pendant leur temps ensemble sur La voixet ils se sont mariés en juillet 2021. Gwen est une maman fière de ses fils Kingston, 16, Zuma, 14, et Apollon, 8, qu’elle partage avec son ex Gavin Rossdale. Blake est devenu le beau-père des garçons de Gwen et il entretient d’excellentes relations avec eux trois.

Bien qu’il n’ait jamais eu d’enfants, Blake a précédemment admis être simplement tombé amoureux des enfants de Gwen. «Je ne savais pas à quoi je m’inscrivais, mais je voulais absolument m’y inscrire. Et chaque jour, je suis tombé amoureux des garçons autant que de Gwen », a-t-il déclaré. PERSONNES en mars.