Blake Shelton et Gwen Stefani lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Star country de « Personne sauf toi » Blake Shelton46 ans, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 12 mai et s’est assuré de remercier sa femme, Gwen Stefani, 53 ans, lors de son discours d’acceptation. « J’ai en quelque sorte cessé de vérifier ma liste de grandes réalisations dans ma vie quand j’ai épousé Gwen, donc ce n’est que la cerise sur le gâteau », a déclaré Blake. « Je t’aime tellement, et c’est la plus grande chose qui soit arrivée tout au long de ce voyage. »

En plus de remercier sa femme depuis près de deux ans, l’homme de 46 ans a révélé ce que sa mère lui avait dit avant la cérémonie. « Au fait, toute ma famille est ici, de l’Oklahoma. Je parlais à ma mère ce matin, et je pensais juste à ce que j’allais dire quand je me lèverai ici. La voix dit l’entraîneur. Sa mère a alors dit à son fils qu’elle souhaitait à son défunt frère, Richie Shelton, décédé dans un accident de voiture en 1990, pourrait être là. « Elle me dit : ‘J’aurais aimé que Richie soit là pour voir ça et tout ce que tu as fait.’ Je dédie donc mon étoile sur ce Walk of Fame à mon frère Richie », a conclu Blake.

Avant le doux discours de Blake, la chanteuse de No Doubt elle-même est montée sur le podium pour célébrer son mari et prononcer un discours adoré en son honneur. Gwen a lancé le discours en énumérant certaines des réalisations du natif de l’Oklahoma, notamment « 28 singles numéro un et 23 saisons sur La voix.” Elle l’a appelé un « gars unique en son genre » et a noté à quel point elle et ses fils étaient fiers de lui. « Il est humble, il est authentique et croyez-moi, où que nous allions, tout le monde a l’impression de connaître Blake Shelton », a-t-elle ajouté.

Plus tard, la beauté blonde a déclaré que son homme principal était le symbole d’une pléthore de rêves. « Blake, tu es un être humain rare. La raison pour laquelle Blake Shelton est ici aujourd’hui sur le Hollywood Walk of Fame est parce que vous faites partie du rêve country, du rêve hollywoodien et vous faites partie du rêve américain », a déclaré l’homme de 53 ans. Avant de quitter la scène, Gwen a admis qu’il était son « rêve devenu réalité » et s’est exclamée : « Je t’aime ! » Lors de la cérémonie, la chanteuse « Don’t Speak » a porté une robe blanche chic à pois noirs et l’a stylisée avec des cuissardes en cuir et des bas résille.

Blake, pour sa part, a gardé son look classique dans une chemise boutonnée noire et une veste de costume, mais a opté pour un jean bleu à la mode des vraies stars de la country. Non seulement son épouse s’est présentée pour le soutenir, mais ses trois fils Kingston16, Zuma14, et Apollon, 9 ans, étaient également présents. Gwen a accueilli ses garçons avec son ex-mari, Gavin Rossdale57 ans, dont elle a divorcé en 2016. Blake et la fière maman se sont rencontrés pendant le tournage La voix en 2014, notamment un an avant que Blake ne divorce de la star country Miranda Lambert39. Blake’s collègue entraîneur du spectacle du concours de chant, Adam Levine44 ans, est également apparu à la cérémonie et a prononcé des mots aimables à propos de la personne honorée ce matin-là.

