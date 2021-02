Le chanteur a parlé de sa vie avec Kingston, 15 ans, Zuma, 13 ans et Apollo, 7 ans, du précédent mariage de Stefani avec Gavin Rossdale, affirmant que son propre beau-père lui avait appris à aborder la paternité.

«Je ne sais pas si c’est aussi dur ou plus dur ou pas aussi dur que d’être un parent biologique réel, tu sais? Shelton a déclaré dans une interview avec « The Ride with Kimo & Heather » de KFROG. «J’ai un beau-père dans ma vie qui est l’un de mes héros. J’adore mon beau-père et je l’admire et il est comme un père pour moi, donc j’ai une bonne inspiration dans ma vie pour savoir comment faire cela et le genre de beau-père, je veux être. Et je prends ça très au sérieux. «

Shelton a ajouté que bien qu’il soit « très sérieux » dans la parentalité des garçons, il aime toujours s’amuser.

« Mais je m’éclate aussi avec ça, je ne vais pas mentir », dit-il. « Je ne prends pas les choses si sérieusement que je ne profite pas de cette période parce que je le suis vraiment, surtout maintenant que nous sommes dans cette affaire depuis cinq ans. Je ne peux pas imaginer ma vie sans ces enfants maintenant. »