Mais Blake pense que ceux qui ont critiqué la chanson « n’avaient manifestement pas entendu la chanson ni lu les paroles », car de son point de vue, s’ils le faisaient, ils comprendraient les émotions derrière cela, plutôt que de s’opposer à la romantisation de vivre près de ou en dessous du seuil de pauvreté.

«J’ai juste l’impression que ces jours-ci, il y a des gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Ils veulent juste entendre ce qu’ils veulent entendre, et ils veulent se battre. Quelle que soit votre intention, non quelle que soit la vérité, ils veulent que ce soit quelque chose dont ils peuvent être bouleversés pour pouvoir accéder aux médias sociaux et essayer de faire la une », poursuit-il. «Avec le« salaire minimum », j’ai d’abord pensé:« Wow, je suppose que j’ai juste manqué quelque chose ici. Et plus j’y lisais, je me rendais compte que ce n’était vraiment pas réel. «