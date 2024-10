Photo : Blake Shelton craint de perdre Kelly Clarkson au profit de Miranda Lambert : rapport

Blake Shelton et Kelly Clarkson auraient partagé un lien étroit une fois.

Cependant, le musicien craint de perdre sa meilleure amie aux mains de Mirana Lambert, l’ex-épouse de Blake.

Récemment, un initié a partagé avec Vie et style que Blake ne se sent pas en sécurité maintenant que Miranda développe ses liens avec Kelly.

« Kelly a fait partie de l’équipe Blake pendant très, très longtemps et Gwen aussi, par défaut », a révélé la source.

« Mais maintenant qu’elle connaît mieux Miranda, elle ne sait plus de quoi Blake parle », a également déclaré la source.

La source a confié qu’après avoir entendu la version de Miranda de l’histoire, « Kelly a réalisé que Miranda n’était pas du tout une méchante. »

« En fait, c’est une amoureuse et elle va lui apporter son soutien et être gentille et généreuse même si cela met en péril son amitié avec Blake », a également affirmé la source.

Ils ont continué : « Bien sûr, Miranda met le charme. Elle sait certainement que Kelly est une amie de Blake.

« Personne n’aurait pu échapper à Miranda pour voler Kelly et lui remplir la tête de cochonneries sur son ex. Le sentiment est que Kelly croirait n’importe quoi. Elle est incroyablement gentille mais crédule », a conclu la source.