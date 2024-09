Blake Shelton compare la relation de Gwen Stefani à celle de Taylor Swift et Travis Kelce

Blake Shelton admire la façon dont Taylor Swift et Travis Kelce ont géré la nature publique de leur relation.

Dans un nouvelle interview sur Le spectacle de Pat McAfeela star de la country de 48 ans a félicité Kelce, 34 ans, pour sa « grande personnalité » et a exprimé son admiration pour lui et Swift, 34 ans, « en le mettant au visage de tout le monde » – de la même manière que lui et sa femme Gwen Stefani ont abordé leur romance.

Shelton a déclaré qu’il avait le sentiment que Kelce et Swift formaient une bonne paire parce que l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City ne vit pas dans l’ombre de la renommée du chanteur de « Karma ».

« Il se démarque, peu importe où il est ou ce qu’il fait. Il a une forte personnalité. C’est un gars drôle », a déclaré le musicien. « Il entre dans la pièce et il a une présence, donc il n’y aura jamais de moment où il sera dans l’ombre de toute façon juste à cause de son charisme et de sa personnalité. »

L’interprète de « God’s Country » a ajouté à propos de Kelce : « Il s’approprie en quelque sorte le moment, quel qu’il soit, que ce soit cette photo que vous venez d’avoir là-bas lors d’un de ses concerts, vous savez ? Il est simplement prêt à y aller. J’adore sa personnalité. Il est très amusant – son frère aussi. Je suis fan des deux. »

En ce qui concerne l’avenir de Swift et Kelce, Shelton a déclaré qu’il pensait qu’ils pourraient être ensemble à long terme. « Je le pense, et le fait qu’ils le mettent tous les deux en évidence est une sorte de scandale. Il n’y a pas de dissimulation, ni d’essais de dissimulation ou de maintien de l’ordre », a-t-il déclaré.

« Je pense que lorsque vous êtes prêt à sortir et à montrer à tout le monde que vous êtes ensemble et que vous l’assumez, c’est ce que Gwen et moi avons fait », a poursuivi Shelton, qui a rencontré Stefani pour la première fois sur La Voix en 2014 et se sont mariés en 2021.

En juillet, Shelton et la chanteuse de « Hollaback Girl », 54 ans, ont célébré leur troisième anniversaire de mariage. À l’époque, il avait partagé un selfie avec sa femme sur Instagram et a écrit dans la légende : « Joyeux anniversaire @gwenstefani! Je t’aime!!!!!!! »

Stefani a ensuite partagé une série de photos de leur mariage au ranch de Shelton en Oklahoma sur Instagramécrivant à côté des images : « 3 juillet 2021 ♥️ ça a toujours été toi 🥰. »