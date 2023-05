Blake Shelton célèbre la star du Walk of Fame, dit « rien n’est officiel pour moi à moins que Gwen n’en fasse partie »

Blake Shelton et Gwen Stefani sont inséparables.

Le chanteur country a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame vendredi avec sa femme et ses anciens compagnons de casting de « The Voice », Carson Daly et Adam Levine, là pour célébrer avec lui.

« Eh bien, rien n’est officiel pour moi à moins que Gwen n’en fasse partie. Je ne me serais pas senti bien, en fait, je me serais probablement assuré et j’aurais cherché et trouvé un jour, si elle n’aurait pas pu être ici aujourd’hui, pour assurez-vous que nous l’avons fait un jour où elle pourrait au moins être ici et être avec moi, parce que les choses ne sont tout simplement pas amusantes à moins qu’elle n’en fasse partie », a-t-il déclaré à Fox News Digital après la cérémonie.

Au cours de son discours, Shelton a clairement indiqué à quel point Stefani comptait pour lui, en disant: « J’ai en quelque sorte cessé de vérifier ma liste de grandes réalisations de ma vie lorsque j’ai épousé Gwen. » Il a ajouté qu’obtenir son étoile « n’est que la cerise sur le gâteau » et qu’elle sera toujours « la plus grande chose qui se soit produite tout au long de ce voyage ».

Les trois enfants de Stefani, Zuma Rossdale, Apollo Rossdale et Kingston Rossdale, qu’elle partage avec son ex Gavin Rossdale, sont venus soutenir leur beau-père, Shelton.

La fière épouse n’a pas pu s’empêcher de parler de son mari lors d’un discours en son honneur, affirmant que même après avoir réalisé son rêve d’être une star de la musique country, il a réussi à rester fidèle à qui il est et à rester « authentique ».

« Blake, tu es un être humain rare, et malgré tout le succès que tu as eu dans ta vie, c’est le même gars aujourd’hui qu’il était à l’époque. Un gars de country avec un amour pour la musique country », a déclaré Stefani.

« La raison pour laquelle Blake Shelton est ici aujourd’hui sur le Hollywood Walk of Fame est parce que vous faites partie du rêve country, du rêve hollywoodien, et vous faites partie du rêve américain. Et tout le monde sait que vous êtes mon rêve devenu réalité. »

L’interprète de « Don’t Speak » a fait référence à l’éducation de Shelton dans l’Oklahoma, « peignant l’image d’un petit garçon » qui passait tout son temps dans les bois et qui avait « un lien d’âme avec la musique country et ce que la musique country représente ». » Elle a ensuite félicité son mari d’avoir eu le courage de déménager à Nashville « tout seul à 17 ans pour poursuivre la seule chose qu’il ait jamais voulu faire dans sa vie – être un chanteur country ».

« Il n’y a personne de plus authentique que ce type. Il vit et il respire la musique country. C’est un juke-box de musique country, et c’est son ADN », a expliqué Stefani. « Il est né pour faire ça et n’a rien fait parce qu’il voulait être une star. Il a toujours été une star. »

Malgré son succès dans l’industrie, Shelton n’aurait jamais imaginé qu’il recevrait un si grand honneur, affirmant dans son discours que quelque chose comme ça n’était « jamais sur [his] radar. »

« Je rêvais d’être un chanteur country, de m’entendre un jour à la radio, je n’aurais jamais pensé que ce chemin me mènerait ici », a-t-il expliqué.

« Jamais de ma vie je n’aurais pu imaginer avoir une étoile sur le Walk of Fame. Je sais qu’il y a d’autres stars country qui les ont eues et ce sont toutes des stars country que j’admire et qui sont plus grandes que nature pour moi, » Shelton a déclaré à Fox News Digital. « Je compare en quelque sorte cette chose aux gens que je connais, et les artistes country qui ont une star, ce sont mes héros, et donc je suis tellement fier et honoré de faire partie de cette chose maintenant. »

Shelton a parlé honnêtement de sa confusion quant à ce qu’il allait dire lors de son discours, s’inspirant finalement de sa mère, qui avait voyagé depuis l’Oklahoma pour être là pour le grand jour de son fils.

« Je parlais à ma mère ce matin, et je réfléchissais à ce que je voulais dire quand je me suis levé ici, et elle m’a dit, elle dit, ‘Tu sais, j’aurais aimé que Richie puisse être là pour voir ça et tout ce que vous avez fait « , et je pense que c’est probablement la meilleure façon de conclure », a déclaré Shelton lors de son discours.

Le frère aîné de Shelton, Richie, est décédé quand il avait 24 ans et Shelton avait 14 ans.

« Richie était mon frère que j’ai perdu il y a de nombreuses années, alors je dédie mon étoile sur ce Walk of Fame à mon frère Richie », a-t-il déclaré.