Blake Shelton arrive sur l’île de Vancouver en tant que tête d’affiche du Sunfest

Blake Shelton sera officiellement la tête d’affiche du Sunfest Country Music Festival l’été prochain sur l’île de Vancouver.

La superstar country se produira sur la scène principale pour le dernier jour du festival de musique de quatre jours pour tous les âges qui se déroulera au Laketown Ranch dans la vallée de Cowichan du 3 au 6 août 2023.

Shelton entame sa tournée Back to the Honky Tonk en février, inspirée de son dernier single No Body. En plus de son rôle d’entraîneur dans l’émission télévisée à succès The Voice, le nouveau jeu télévisé des célébrités de Shelton, Barmageddon, sera présenté en première le 5 décembre.

Il a été nominé pour des dizaines de prix et en a remporté presque autant, dont 10 Country Music Association Awards, six Academy of Country Music Awards, huit American Country Music Awards, sept People’s Choice Awards et plus encore.

Matt Rose avec Wideglide Entertainment et Laketown Ranch a déclaré que la réservation de Shelton pour le festival était en préparation depuis un certain temps.

«Nous sommes ravis à ce sujet. C’est super excitant. J’ai l’impression que Sunfest ne cesse de s’améliorer chaque année », a déclaré Rose. “Nous essayons toujours de nous améliorer et d’amener plus de corps là-bas pour découvrir le ranch et faire l’expérience du Sunfest, donc je pense que cela va être formidable pour la fréquentation et fera un été passionnant.”

Le site du festival, situé à quelques minutes du lac Cowichan, comprend la plus grande scène extérieure permanente de l’Ouest canadien et 250 acres permettant quatre scènes pendant le festival, ainsi qu’un village du festival, des vendeurs de nourriture, plusieurs bars à service complet, et plus encore.

Les laissez-passer pour le camping et le week-end seront mis en vente à 9 h le 2 décembre sur sunfestconcerts.com. D’autres têtes d’affiche et artistes devraient être annoncés début janvier, et ceux qui cherchent à obtenir les nouvelles en premier sont encouragés à s’inscrire en ligne à la newsletter du festival.

